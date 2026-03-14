Denuncian posible sobrecosto del 240 % en medallas que compraría Secretaría de Seguridad

Alcalde de Bogotá y César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un nuevo debate sobre las prioridades del gasto en seguridad se abrió en Bogotá luego de que el concejal Daniel Briceño Espinosa denunciara un contrato por COP 100 millones para la compra de medallas destinadas a condecoraciones de organismos de seguridad.

Según el cabildante, mientras se registran robos y hechos violentos en la ciudad, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia tiene publicado en el sistema de contratación estatal un proceso para adquirir 330 medallas de la Orden al Mérito “Ciudad de Bogotá” en la categoría cívica.

El proceso aparece registrado con un valor estimado de COP 100 millones, dentro de un contrato de mínima cuantía que actualmente se encuentra publicado en el SECOP.

Más información sobre Bogotá: Galán denuncia obstáculos para usar cámaras de seguridad tras robo y tiroteo en Bogotá.

La cifra que desató la polémica

De acuerdo con la denuncia del concejal, el valor del contrato implicaría que cada medalla costaría alrededor de COP 300.000. Sin embargo, tras revisar cotizaciones y ofertas disponibles en el mercado, el cabildante aseguró que medallas similares podrían costar cerca de COP 75.000, lo que implicaría un posible sobrecosto superior al 240 %.

“Un contrato de COP 100 millones para pagar COP 300.000 por medalla, cuando acá atracan a la gente y no hay tecnología ni cámaras”, señaló el concejal al cuestionar el gasto.

Según explicó, el hallazgo surgió al revisar los precios publicados por algunos de los proveedores que podrían participar en el proceso.

“¿Esta es la prioridad en seguridad?”

La crítica del concejal se centró en el momento en que se realiza el gasto. Según dijo, mientras el contrato avanza en el sistema de contratación pública, en diferentes zonas de Bogotá se registran robos y hechos violentos que reflejan las preocupaciones de seguridad de la ciudadanía.

“Mientras robaban una motocicleta en la calle 89 y atracaban una familia en la carrera 30 con 63D, encontramos este contrato para comprar medallas”, afirmó el cabildante al cuestionar la decisión administrativa. Para el concejal, esos recursos podrían destinarse a tecnología, cámaras de vigilancia o fortalecimiento operativo de la Policía.

El Espectador consultó a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para conocer su versión sobre el contrato, las especificaciones de las medallas y los costos estimados del proceso. Sin embargo, no obtuvo respuesta de la entidad.

Le puede interesar: Guardianes del origen: el rol de los acueductos rurales para el saneamiento del río Bogotá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.