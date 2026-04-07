Explosión en fábrica de alimentos para animales dejó tres heridos en Kennedy

Así quedó la tienda tras la fuerte explosión. Foto: Alcaldía de Kennedy

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Una explosión se registró en la mañana de este martes en el barrio Carvajal, en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. El incidente fue reportado hacia las 8:50 a. m. en la carrera 68I con calle 37 sur, y unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos llegaron al lugar para atender la emergencia.

Según el reporte oficial, tras el estallido tres personas tuvieron que ser trasladadas a centros de salud. Al sitio fueron desplegadas dos máquinas, un carro tanque, un grupo especializado, una camioneta y una máquina de alturas, con un total de 17 unidades bomberiles.

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“Todas las entidades de reacción de emergencia de la ciudad se encuentran en el barrio: Bomberos, Secretaría de Salud e IDIGER”, indicó Javier Prieto Tristancho, alcalde (e) local de Kennedy.

Desde la Alcaldía Local informaron que seguirán de cerca el estado de salud de las personas heridas en la explosión y aseguraron continuar con el monitoreo en el sitio para acompañar las inspecciones que esclarezcan las causas del incidente.

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