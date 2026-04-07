Publicidad

Home

Bogotá

Explosión en fábrica de alimentos para animales dejó tres heridos en Kennedy

Organismos de emergencia evalúan riesgos estructurales. La Secretaría de Salud sigue de cerca el estado de los afectados.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
07 de abril de 2026 - 07:22 p. m.
Así quedó la tienda tras la fuerte explosión.
Así quedó la tienda tras la fuerte explosión.
Foto: Alcaldía de Kennedy
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Una explosión se registró en la mañana de este martes en el barrio Carvajal, en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. El incidente fue reportado hacia las 8:50 a. m. en la carrera 68I con calle 37 sur, y unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos llegaron al lugar para atender la emergencia.

Según el reporte oficial, tras el estallido tres personas tuvieron que ser trasladadas a centros de salud. Al sitio fueron desplegadas dos máquinas, un carro tanque, un grupo especializado, una camioneta y una máquina de alturas, con un total de 17 unidades bomberiles.

Le puede interesar: IA para detectar patrones de salud mental: el experimento español al que se sumó Bogotá

“Todas las entidades de reacción de emergencia de la ciudad se encuentran en el barrio: Bomberos, Secretaría de Salud e IDIGER”, indicó Javier Prieto Tristancho, alcalde (e) local de Kennedy.

Desde la Alcaldía Local informaron que seguirán de cerca el estado de salud de las personas heridas en la explosión y aseguraron continuar con el monitoreo en el sitio para acompañar las inspecciones que esclarezcan las causas del incidente.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá

explosión en fábrica

animales

bomberos

accidente

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.