¿Cómo será Bogotá en el futuro? Una exposición invita a imaginar la ciudad que viene

Hasta el 5 de julio, el Centro Felicidad Chapinero alberga una muestra gratuita con nueve obras que exploran posibles escenarios para la capital a través del arte, la memoria y la tecnología. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cómo sería Bogotá dentro de 50 o 100 años? ¿Qué rastros dejaría la ciudad para las futuras generaciones? ¿Qué papel tendrán la inteligencia artificial, la naturaleza o las redes de cuidado en ese futuro? Estas son algunas de las preguntas que plantea Diálogos Impredecibles: Futuros Compartidos desde lo Sensible, una exposición gratuita que estará abierta al público hasta el 5 de julio en el Centro Felicidad Chapinero.

La muestra reúne nueve obras creadas por artistas e investigadores que, desde distintas disciplinas, imaginaron posibles futuros para Bogotá a partir de temas como el patrimonio, la violencia, la tecnología, el medioambiente, los barrios, la cultura y la memoria colectiva.

Cada una de las piezas nació de una residencia artística impulsada por la Escuela de Futuros de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, un espacio que promueve la construcción colectiva de escenarios sobre cómo podría transformarse la ciudad en las próximas décadas.

Lea más: Bogotá exige planes de contingencia al sector turístico ante el fenómeno de El Niño

Un recorrido para pensar la ciudad

Los visitantes encontrarán propuestas que mezclan escultura, danza, música, teatro, cerámica, instalaciones sonoras y narrativas audiovisuales para reflexionar sobre distintas formas de habitar Bogotá.

Entre las obras hay ejercicios que imaginan una inteligencia artificial entrenada con expresiones culturales locales; otras proponen una ciudad más conectada con la naturaleza y los páramos; algunas exploran cómo transformar las violencias desde el arte, mientras otras plantean futuros donde el patrimonio, las huertas urbanas y los espacios verdes ocupan un lugar central en la vida cotidiana.

La exposición también invita a preguntarse qué historias conservará Bogotá del presente y cuáles serán los legados que heredarán las próximas generaciones.

Más que una exposición

Además de las obras, los asistentes podrán conocer nueve microdocumentales, tres videopódcast y una serie de contenidos que muestran el proceso creativo detrás de cada proyecto y amplían la reflexión sobre los posibles futuros de la capital.

La muestra también presenta el trabajo de la Escuela de Futuros, una estrategia distrital creada en 2025 para promover la experimentación artística, pedagógica y ciudadana alrededor de las transformaciones de Bogotá.

Entre 2024 y 2025, más de 1.300 personas participaron en procesos de formación, creación e investigación impulsados por esta iniciativa.

La exposición Diálogos Impredecibles: Futuros Compartidos desde lo Sensible estará abierta con entrada gratuita hasta el 5 de julio, de martes a domingo, entre las 10:00 a. m. y las 6:00 p. m., en la terraza del Centro Felicidad Chapinero.

Lea más: Usuarios del régimen subsidiado podrán elegir el centro de salud donde serán atendidos

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.