Usuarios del régimen subsidiado podrán elegir el centro de salud donde serán atendidos

El nuevo modelo permitirá que los usuarios del régimen subsidiado reciban atención en una sede fija y con un mismo equipo de salud. Foto: Subred de Occidente

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A partir del 1 de julio, cerca de 394.000 usuarios del régimen subsidiado afiliados a Capital Salud, Famisanar, Sanitas y Coosalud podrán elegir el centro de salud donde recibirán su atención primaria en las localidades de Kennedy, Bosa, Fontibón y Puente Aranda.

La medida hace parte del nuevo Modelo de Adscripción que implementará la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, una estrategia con la que se busca que los pacientes sean atendidos de manera continua en una misma sede y por un equipo de salud fijo.

Con este cambio, cada usuario contará con un médico y un auxiliar de enfermería asignados, quienes harán seguimiento a su estado de salud, conocerán su historia clínica y acompañarán de forma permanente su proceso de atención.

Lea más: Aprehenden a adolescente por crimen perpetrado en sala de urgencias de clínica en Girardot

¿Qué cambia para los usuarios?

Una vez elijan su centro de salud, esa sede se convertirá en el punto habitual para acceder a servicios de primer nivel como medicina general, odontología, enfermería y laboratorio clínico.

Según la Subred Sur Occidente, el objetivo es evitar que los pacientes tengan que desplazarse entre diferentes centros de atención y facilitar un seguimiento más cercano a sus necesidades de salud.

¿Cómo podrá hacerse la elección?

Los usuarios podrán diligenciar gratuitamente el formulario de libre escogencia que estará disponible en los centros de salud de la Subred, así como en jornadas comunitarias, iglesias, comedores comunitarios y otros espacios donde se realizará la socialización de la estrategia.

La entidad aclaró que el proceso es voluntario. Sin embargo, advirtió que cada sede tendrá un número limitado de cupos, por lo que recomendó realizar la elección oportunamente. En caso de que el usuario no seleccione un centro de salud, la asignación se hará de acuerdo con la disponibilidad existente.

La Subred Sur Occidente indicó que continuará desarrollando jornadas informativas para orientar a la comunidad sobre el funcionamiento del nuevo modelo y acompañar el proceso de inscripción.

Lea más: ¿Los ha visto? Policía ofrece recompensa por cuatro hombres buscados en Cundinamarca

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.