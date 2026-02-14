Extinción de dominio en Bogotá a bienes que estarían asociados al paramilitarismo

Los bienes correspondientes a un apartamento y un parqueadero estarían avaluados en cerca de 500 millones de pesos y están asociados al Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia. Foto: Archivo particular

Dos bienes inmuebles ubicados en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, fueron objeto de extinción de dominio en el marco de una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con las autoridades, las propiedades estarían vinculadas a antiguos integrantes de estructuras paramilitares.

La acción judicial se desarrolló tras varios meses de labores de investigación e inteligencia y contó con la participación del Gaula Militar Cundinamarca, el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 5 y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Como resultado, se ordenó la extinción de dominio de un apartamento y un parqueadero, avaluados en cerca de COP 500 millones.

Según la información oficial, los bienes estarían relacionados con el Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y habrían sido adquiridos con recursos de origen ilícito. La medida busca afectar las finanzas asociadas a economías ilegales que, pese a los procesos de desmovilización, siguen siendo objeto de investigaciones en contextos urbanos.

El operativo se enmarca en el Plan Ayacucho Plus, una estrategia estatal orientada a debilitar estructuras criminales mediante el golpe a su patrimonio No obstante, las autoridades no entregaron detalles de la articulación del operativo con procesos judiciales que permitan esclarecer responsabilidades y evitar la recomposición de redes ilegales.

