Extorsión en parqueaderos, homicidios y tráfico: así operaba banda criminal en Soacha

Los capturados fueron enviados a prisión por decisión de un juez. Foto: Policía de Soacha

Tras cuatro meses de pesquisas, la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Soacha dieron un golpe a una estructura que sembró por meses el terror en Soacha. De acuerdo con labores de inteligencia, los integrantes de la banda delincuencial, “Los Z”, serían responsables de intimidar a empleados de parqueaderos, a quienes les exigían altas sumas de dinero, entre otros crímenes.

Las autoridades realizaron dos diligencias de registro y allanamiento en las comunas 5 y 6, donde capturaron en flagrancia a seis integrantes de la mencionada banda. Entre varios delitos, las autoridades los vinculan a casos de homicidios, perpetrados por un sicario como parte de la estrategia del grupo criminal por el control territorial.

Durante los procedimientos judiciales, la Policía incautó 5.476 gramos de estupefacientes, cuatro armas de fuego, un arma traumática modificada, una barra de explosivo de alto poder (Indugel), herramientas para dosificación, teléfonos celulares y dos motocicletas.

Según las autoridades, alias ‘Robert’ sería el coordinador de los hurtos, el tráfico de estupefacientes y las extorsiones a parqueaderos. Para encubrir su accionar delictivo, utilizaba como fachada una línea de transporte informal. Por su parte, alias ‘Goku’ estaría implicado en homicidios y lesiones personales, con el fin de consolidar el control territorial derivado de la venta de drogas.

La Policía de Soacha confirmó que los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales. En las primeras diligencias, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para cuatro de ellos y detención domiciliaria para otro, por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y municiones; y tráfico, fabricación o porte de explosivos.

En el Marco del plan #NavidadConPropósito, se logra la reducción de 13 delitos que afectan la seguridad ciudadana en los municipios de #Soacha y #Sibaté durante el mes de diciembre. pic.twitter.com/NW5jmCFx58 — Policia Metropolitana de Soacha (@PoliciaSoacha_) January 2, 2026

