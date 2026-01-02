Respuesta inmediata y botones de pánico: vacíos del plan contra el acoso en TransMilenio

Ante una realidad que se repite a diario, el Distrito ha fortalecido una serie de acciones para prevenir, atender y responder a los casos de acoso sexual. Foto: Transmilenio

El acoso sexual no siempre deja huellas visibles, pero sí marca rutinas, decisiones y recorridos. Cambiar de ruta, bajarse antes, evitar ciertas horas, fingir una llamada o aguantar en silencio son estrategias a las que miles de mujeres acuden a diario. Esa experiencia, aunque normalizada, no es aislada: responde a una problemática estructural que se refleja en las cifras oficiales.

