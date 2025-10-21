Fallece trabajador en El Dorado; investigan posibles fallas de seguridad

Por: Alcaldía de Bogotá Foto: Alcaldía de Bogotá

Un grave accidente se registró en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, en el que un trabajador perdió la vida mientras realizaba labores en el área de operaciones del muelle internacional. El hecho, ocurrido hacia las 8:00 a. m. del lunes 20 de octubre, obligó a la activación inmediata de los protocolos de emergencia en la terminal aérea.

Según la información preliminar entregada por las autoridades y la aerolínea, el incidente tuvo lugar en una zona restringida destinada a maniobras de carga y mantenimiento. Allí, el trabajador, vinculado a la empresa Talma —contratista de servicios de asistencia en tierra—, sufrió un accidente en un vehículo perteneciente a la aerolínea Avianca.

El hombre fue atendido en el sitio por personal médico del aeropuerto y trasladado a la Clínica Colombia, en el occidente de la ciudad. Pese a los esfuerzos del equipo médico, falleció a causa de la gravedad de las lesiones.

Avianca confirmó el hecho mediante un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con los familiares del trabajador fallecido. “Nos entristece profundamente lo sucedido este lunes con un trabajador de una empresa que presta servicios en el Aeropuerto Internacional El Dorado y nos solidarizamos con su familia en este difícil momento”, señaló la aerolínea.

La compañía indicó que activó sus protocolos de emergencia y notificó de inmediato a las autoridades competentes. Además, anunció el inicio de una investigación interna para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar si hubo fallas en los procedimientos o en las medidas de seguridad vigentes.

Por su parte, la Policía de Tránsito y la Aeronáutica Civil asumieron la investigación. Las entidades recopilan evidencia, revisan los registros de cámaras de seguridad y analizan aspectos técnicos relacionados con la operación del vehículo involucrado, así como el cumplimiento de protocolos de seguridad en la zona de rampa donde ocurrió el accidente.

De manera paralela, la Fiscalía General de la Nación abrió una indagación penal para establecer responsabilidades.

El hecho ha encendido alertas entre trabajadores del sector aéreo. Según denuncias publicadas por el sistema de medios públicos RTVC, la Asociación de Trabajadores del Sector Aéreo venía advirtiendo sobre posibles riesgos derivados de la alta rotación de personal y la sobrecarga laboral en empresas tercerizadas que prestan servicios en tierra. El gremio ha pedido una revisión urgente de los procesos de formación, supervisión y control en las plataformas operativas, donde convergen múltiples actores y maquinaria pesada.

Mientras avanzan las investigaciones, el cuerpo de la víctima fue trasladado a Medicina Legal, donde se adelantan los procedimientos forenses previos a su entrega a los familiares.

