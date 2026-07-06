Falso servicio de plataforma terminó en robo de carro: dos hombres irán a prisión

El 20,5 % de los participantes del estudio teme a los ‘rompevidrios’, delincuentes que aprovechan los trancones y semáforos para romper las ventanas de los vehículos y robar objetos de valor. Foto: Freepik

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Dos hombres señalados de participar en el robo de un vehículo a un conductor de una plataforma digital de transporte fueron enviados a un centro carcelario por decisión de un juez de control de garantías, tras una solicitud de la Fiscalía General de la Nación.

Según la investigación, los hechos ocurrieron en la madrugada del 14 de junio, cuando la víctima aceptó un servicio solicitado desde la localidad de Engativá. Tres hombres abordaron el vehículo y, pocos minutos después de iniciar el recorrido, uno de ellos habría intimidado al conductor con un arma de fuego, obligándolo a pasar al asiento trasero.

De acuerdo con la Fiscalía, uno de los presuntos implicados tomó el control del vehículo y recorrió distintos sectores de Bogotá mientras, al parecer, despojaban a la víctima de su celular, dinero en efectivo y el automotor. Las pertenencias fueron avaluadas en más de $51 millones.

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Posteriormente, el conductor fue abandonado en la vereda Parcelas, sobre la vía a Cota. Desde ese lugar dio aviso a las autoridades, que lograron ubicar el vehículo mediante geolocalización en el barrio Britalia y capturaron a Kevin Steven Quitian Quitian y Elías Josué Borrero Barón, quienes fueron reconocidos por la víctima como presuntos responsables del hecho.

Los dos hombres fueron señalados por la Fiscalía por el delito de hurto calificado agravado. No aceptaron los cargos y deberán permanecer en un centro carcelario mientras avanza el proceso.

El caso se conoce en medio de las alertas por el hurto de vehículos en Bogotá. Según el concejal Leandro Castellanos, en lo corrido de 2026 se han registrado más de 525 casos y, en promedio, seis vehículos son robados cada día en la ciudad. Aunque la Policía asegura que este delito se ha reducido un 31 % frente al mismo periodo de 2025, las autoridades mantienen los operativos contra las estructuras dedicadas al robo de automotores.

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