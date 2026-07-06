Hackers roban datos de conductores en Bogotá: Movilidad confirma exfiltración

Los ciberataques no son nuevos en el Distrito Capital. Foto: Agencia Bloomberg

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Se confirman las alertas por el robo de información, de una importante base de datos administrada por un proveedor tecnológico de la Secretaría de Movilidad. En foros virtuales se dio a conocer la comunicación de un grupo de hackers, que afirmó haber comprometido la información de casi 4.5 millones de personas. Si bien el Distrito no confirmó la magnitud de la exfiltración, sí aseguró que sucedió y continúan midiendo el verdadero impacto.

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El caso se dio a conocer en redes sociales y mediante el portal MuchoHakcer.lol, cuenta dedicada a seguir el rastro de delitos informáticos. En una publicación, el portal dio a conocer el mensaje que difundieron los supuestos atacantes:

“Hemos comprometido por completo el sistema de Colombia, obteniendo los datos de 4.592.231 de usuarios de comparendos de tránsito de Bogotá, además de fotos y videos por usuario del tipo de infracción cometida”, señaló la cuenta.

Adicional, los hackers aseguraron que la base tendría campos con datos como nombre completo, número de teléfono, correo electrónico, número de licencia de conducción, SOAT, modelo del vehículo, placa del vehículo, serial del chasis, serial del motor, entre otras.

¿Qué dijo la Secretaría de Movilidad?

Ante esta grave alerta la Secretaría de Movilidad emitió un comunicado confirmando los hechos, sin entregar detalles. “Como resultado de las verificaciones técnicas y forenses adelantadas frente al presunto incidente de seguridad de la información reportado recientemente, se confirmó la exfiltración de información asociada a una base de datos histórica administrada por un tercero proveedor tecnológico de la entidad, utilizada como fuente de consulta interna para procesos operativos específicos".

La información comprometida corresponde a registros históricos, pero su alcance, volumen, periodos de tiempo involucrados y nivel de exposición, continúan siendo objeto de validación técnica especializada. “La entidad informará oportunamente los resultados consolidados de estas verificaciones una vez se cuente con evidencia suficiente y técnicamente confirmada”.

La entidad afirmó que continuará implementando todas las acciones técnicas, administrativas, jurídicas y de mejora que resulten necesarias para fortalecer las capacidades de protección y reducir la probabilidad de eventos similares en el futuro.

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