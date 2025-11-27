Joven sospechoso de hurtar mujeres en ciclorrutas desató balacera en Barrios Unidos

El capturado huyó de las autoridades. Fue capturado tras una persecución. Foto: Policía de Bogotá

Las sospechas de la comunidad del Barrio La Patria se confirmaron: un joven que merodeaba de manera sospechosa al rededor de la ciclorruta, llamó la atención, pues es un punto crítico de seguridad para ciclistas. Ante la posible alerta, patrulleros se acercaron a verificar las intenciones del joven y en ese momento inició una persecución que escaló a balacera.

Así lo narró el mayor, Carlos Padilla, comandante encargado de la estación de Policía Barrios Unidos. “La Policía fue alertada a través de la línea 123. La zona de atención se desplazó al sitio, pero al ver a nuestros uniformados, este ciudadano emprendió la huida”.

En medio de la persecución, el joven sacó un arma de fuego y la accionó contra los uniformados. “Gracias a la pericia de los policías, lograron reducir a este ciudadano y detenerlo; asimismo, se le incautó el revólver”, añadió el comandante.

Sobre el capturado, la comunidad lo señaló de hurtar en varias ocasiones, particularmente a mujeres del sector. Adicional, en su expediente, figuraron varias anotaciones por este mismo delito. Tanto el capturado, como el arma de fuego incautada, fueron dejados a disposición de la Fiscalía.

La Policía asegura que en lo corrido del año, ha logrado la captura de 32.307 personas por diferentes delitos y la incautación 1.611 armas de fuego.

Hurtos en ciclorrutas

De acuerdo con datos de la Fiscalía, divulgados por la concejala Quena Ribadeneira, este año, entre enero y principios de septiembre, se denunciaron 5.000 hurtos de bicicletas, lo que equivale a 21 hurtos cada día. De continuar esta tendencia, el año podría cerrar con más de 7.500 casos, lo que significaría un incremento proyectado del 7,3% frente a las cifras de 2024.

Por otro lado, el histórico de casos que presentó la cabildante señala que, desde 2019 hasta abril de 2025 se reportaron 44.350 bicicletas robadas en Bogotá. En esos cuatro años, las horas de la madrugada, marcadas por la ausencia de métodos de vigilancia, fue la franja horaria en la que más se reportaron hurtos.

