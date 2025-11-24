Familia pide respuestas y capturas por asesinato de un joven barbero en San Cristóbal

Cámaras del sector captaron la huida de los atacantes, así como la presencia de una patrulla que no pudo detenerlos. Foto: Archivo City Tv

Desde el pasado 22 de octubre, familiares de Andrés Daza, barbero de 25 años, exigen respuestas sobre el crimen ocurrido en el local comercial donde trabajaba la víctima, en el barrio San Blas (San Cristóbal). Nuevos detalles de la noche del crimen abren dudas a los allegados del joven, quienes solicitan que el homicidio no quede impune.

El caso

Sobre las 9:00 de la noche, dos sujetos en moto arribaron al barrio San Blas, ingresaron a un local ubicado en la carrera 9B este con calle 22D sur; uno de los motorizados descendió del vehículo, ingresó al local de Daza y le disparó en varias oportunidades.

Durante la reacción, el joven barbero fue trasladado inmediatamente al Hospital San Blas, donde perdió la vida por la gravedad de las heridas.

En un inicio, de manera preliminar, la Policía Metropolitana sostuvo que los atacantes huyeron a pie y luego escaparon en una motocicleta. “La Policía Nacional se encuentra analizando las cámaras de seguridad y adelantando las investigaciones pertinentes”, indicó en su momento el coronel Óscar Campaña.

“No los cogieron”

Pero la familia del barbero, tras conseguir por su cuenta los videos de cámaras de esa noche, evidenció la acción de los atacantes y cuestionó la respuesta de la Policía. “En los videos se observa que los sicarios llegaron a pie, entraron al local y huyeron a pie. Lo más raro es que pudimos observar una patrulla a centímetros de los atacantes y nunca los cogieron”, señaló un tío de la víctima al noticiero City Tv.

Las imágenes expuestas por la familia dejan ver cómo los dos presuntos atacantes salen trotando de la barbería; inmediatamente, una patrulla se acerca al lugar y parece seguir a los sicarios, pero no lograron capturarlos.

“Vinimos al comando de Policía de San Cristóbal, ubicado a tres cuadras del lugar de los hechos, y nos explican que los sujetos sí huyeron a pie y no en moto, nos aseguran que se volaron por los techos, pero no entendemos cómo no lograron detenerlos”, agregó el allegado.

Con estos nuevos detalles, la familia del barbero busca que el caso se destrabe y se avance con las capturas de los presuntos asesinos. “La Fiscalía no ha llamado, nadie; somos una familia dolida y queremos capturas y aclaración de este caso, que no sea uno de los tantos que se quedan impunes”, concluyó.

Bogotá combate el homicidio

la Policía confirmó que en lo corrido del año han capturado 396 personas por homicidio (143 en flagrancia y 253 mediante orden judicial), y se han incautado más de 1.200 armas de fuego, además de más de 139.000 armas cortopunzantes y 105 armas neumáticas. Sin embargo, estas cifras no ocultan la gravedad del fenómeno y los esfuerzos de las autoridades por judicializar a los responsables no logran contener la percepción de colapso en algunas zonas, donde el crimen organizado parece avanzar sin mayores obstáculos.

“A la fecha tenemos la captura de 396 personas acusadas de homicidio en Bogotá. En el mes de septiembre se capturaron 28 de ellas. Gracias a estas capturas logramos cambiar la tendencia en el delito de homicidio en Bogotá. En el mes de septiembre tuvimos una reducción significativa, pues este año ocurrieron 81 casos, frente a 129 casos reportados en septiembre del año pasado, es decir, tenemos 48 casos menos y una reducción de cerca del 37%. Estas cifras nos indican que el mes de septiembre de 2025 sea el mes de septiembre con menos homicidios desde 2003″, recalcó el alcalde Carlos Fernando Galán durante la presentación de resultados.

