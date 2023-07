Familia resultó herida tras el robo de su carro en la localidad de Kennedy

Los delincuentes se movilizaban en un Chevrolet Corsa de color gris, del que se bajaron dos hombres con armas de fuego, con las que intimidaron a la familia.

Durante la noche del lunes 10 de julio, en el barrio Américas Occidental, en la localidad de Kennedy, una familia fue víctima de hurto y agresiones por parte de una banda delincuencial, la cual llegan a las viviendas de los conductores cuando están guardando sus vehículos en los garajes de su casa.

De acuerdo con el testimonio del dueño de la camioneta, los delincuentes se movilizaban en un Chevrolet Corsa de color gris, del que se bajaron dos hombres con armas de fuego, con las que intimidaron al conductor, a su esposa y sus hijas.

“Alcancé a guardar el carro, mi hija fue a cerrar la puerta del garaje y yo me asomé a la puerta cuando veo que se me lanzaron encima con armas de fuego, me encañonaron”, contó la víctima, quien fue acudido por su familia.

“Mi esposo me dijo: ‘Devuélvase’, no recuerdo muy bien y yo me fui a devolver y el tipo me empujó y entonces caí al piso. En el momento que caí lo único que yo pensé fue: ‘Aquí me dispararon, aquí me mataron’”, relató la mujer, quien resultó con heridas en su cadera.

Uno de los delincuentes logró subirse a la camioneta, pero tuvo problemas para sacar el vehículo del garaje.

“Finalmente, se metieron y sacaron el carro, no lo podían sacar, bregaron mucho para sacar el carro; de hecho, duraron harto tiempo, no le podían echar reversa y le daban para adelante y rompieron vidrios, me dañaron la casa”, señaló el conductor afectado.

En medio del crimen, una de las hijas de la víctima logró huir y alertar a los vecinos, quienes llegaron con palos; sin embargo, los delincuentes lograron llevarse la camioneta. Los hechos quedaron registrados en video gracias a las cámaras de seguridad de la vivienda y del sector del suroccidente de Bogotá.

Banda dedicada al hurto de vehículos en Bogotá

Todo parece indicar que los responsables de hurto serían los mismos que fueron denunciados por un habitante del barrio Bosque Popular de Engativá, quien en horas de la noche del domingo 9 de julio, vivió momentos de tensión y peligro cuando tres sujetos intentaron robarle su vehículo, el cual decidió chocar contra la puerta de su garaje, para evitar el hurto. Tanto la puerta como la parte delantera de su carro recién comprado terminaron destruidos.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, los delincuentes llegaron en un Chevrolet Corsa. Tres de ellos se bajaron del vehículo, lo intimidaron con armas de fuego y lo encerraron en su propio garaje. Al parecer, dos de los criminales terminaron lesionados; sin embargo, pudieron escapar rápidamente del lugar.

Hasta el momento, no hay mayor información sobre este grupo delicuencial que ha sido nombrado “los del garage”. Incluso, muchos ciudadanos se quejan de la falta de acción de la Policía frente a estos casos, que van en aumento.

Según cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, en lo corrido del año se han registrado 1.518 casos de hurtos a automóviles en la capital del país, lo que significa un aumento del 8,3 % frente a lo registrado en 2022.

