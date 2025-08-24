Familiar de una víctima de la masacre de Cundinamarca fue asesinado en Bogotá

3 fallecidos y 6 heridos dejó la tercer masacre del año cuando desde una camioneta empezaron a disparar contra un grupo de personas que asistía a un velorio. Foto: API

Un hombre que asistía a un velorio en el sur occidente de la ciudad fue asesinado por sicarios que se movilizaban en moto el pasado viernes 22 de agosto. El crimen estaría vinculado con la masacre del pasado 19 de agosto, en la cual tres personas fueron asesinadas mientras se encontraban en una finca de descanso del municipio de Mesitas del Colegio.

El nexo entre ambos crímenes reside en el parentesco que tiene la persona asesinada en Bogotá el viernes, Nelson Alberto Rodríguez Morales, con Sol Margarita Morales Lara, de 67 años, quien pereció durante el asesinato múltiple.

Incluso, Nelson Rodríguez se encontraba asistiendo a las honras fúnebres de su mamá en una funeraria ubicada en la Primera de Mayo, cuando recibió el atentado que acabó con su vida.

“El hecho ocurrió hacia las 8:30 de la noche, cuando la persona sale del velorio y es abordada por un sujeto que, sin mediar palabra, le dispara en la cabeza, causándole la muerte”, indicó el coronel de la Policía Metropolitana de Bogotá, Andrés Obando.

Aunque el parentesco entre las dos víctimas es innegable, las autoridades todavía no confirman si el crimen del viernes refuerza la hipótesis de que la masacre de Mesitas del Colegio está vinculada a disputas entre organizaciones delictivas.

Por el momento, a pesar de que estaba programado para durar unas horas más, las honras fúnebres de dos de las víctimas del homicidio múltiple tuvieron que ser canceladas, en vista de la seguridad de los demás asistentes.

Masacre de Mesitas del Colegio

Las autoridades siguen varias pistas alrededor de la masacre que se registró en la tarde del pasado martes 19 de agosto en la vereda San Ramón del municipio de Mesitas del Colegio, en Cundinamarca, que dejó tres personas muertas y tres más heridas.

Según indicó el alcalde del municipio, Diego López Palomo, el hecho se registró en la finca Villa Claudia, donde se encontraba un grupo de personas que no eran turistas. Sobre lo ocurrido, se conoció que al lugar llegaron dos hombres en una motocicleta, que dispararon contra el grupo de personas.

En la finca, las autoridades encontraron los cuerpos de dos personas, mientras que la tercera víctima mortal fue hallada posteriormente en otro punto, debido a que habría intentado huir en medio del ataque armado. Aunque se habló de personas desaparecidas, las autoridades confirmaron que hallaron a todos los que se encontraban en el lugar.

Sobre lo ocurrido, el alcalde López señaló a Caracol Radio que primeros indicios señalarían que detrás de los hechos no estarían grupos armados, así como reiteró que las víctimas no eran turistas. “Venían del Llano. Estaban en una especie de descanso en una finca, en una especie de refugio. Entonces lo que nos da a entender las primeras investigaciones es que es un hecho aislado de vendeta entre bandas que operan en Bogotá”.

Sobre las personas asesinadas, las autoridades señalaron que fueron Ángel Natalia Vaca Santamaría, de 24 años, que tuvo una herida en la cabeza; Sol Margarita Morales Lara, de 67 años, con impactos en el cuello y el pómulo derecho, y Jobany Javier Chivata Daza, de 44, que registró una herida en el rostro.

En la lista de heridos está Jhon Jairo Vélez Rodríguez, de 36 años, que recibió un disparo en un brazo; Luis Alberto Rodríguez, de 68 años, con heridas en el cuello y la espalda; y Claudia Teresa Rodríguez, con heridas en el abdomen. Todos permanecen en centros asistenciales.

