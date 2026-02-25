Feminicidio en Bogotá: juez dejó libre a señalado por muerte de Laura Lozano

Manifestación contra la violencia de género y el feminicidio. Foto: EFE - José Jácome

El caso del feminicidio de Laura Valentina Lozano Torres, ocurrido en el norte de Bogotá durante el pasado fin de semana, tomó un giro que ha generado polémica, ya que un juez de garantías decidió dejar en libertad al principal señalado del crimen, su expareja sentimental.

Lo anterior, dado que durante la audiencia de medida de aseguramiento, el juez determinó que no era necesario enviarlo a prisión mientras avanza el proceso judicial, al considerar que el sospechoso no representa un peligro para la sociedad.

¿Qué argumentó el juez en la decisión?

Según lo expuesto en la diligencia, el juez de garantías asignado al caso argumentó que no hay evidencia suficiente para afirmar que el procesado tenga riesgo de reincidir o de representar una amenaza generalizada.

Además, el juez planteó que los hechos podrían encajar, de manera preliminar, en la figura de homicidio preterintencional, es decir, cuando no existe intención directa de causar la muerte, aunque el resultado termina siendo fatal.

Con base en estos elementos, contra la voluntad de la familia de la víctima, se negó la medida de aseguramiento en centro carcelario, aunque el presunto feminicida continuará ligado al proceso penal y deberá defenderse, solo que en libertad.

¿Qué se sabe del caso Laura Lozano?

El crimen ocurrió entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de febrero de 2026 en el sector de Cedritos, en la localidad de Usaquén. En ese lapso de tiempo, según el sumario conocido del feminicidio, Laura Valentina Lozano, estudiante universitaria, llegó al apartamento de su expareja para recoger sus pertenencias y una mascota, cuya custodia, al parecer, era compartida con su pareja.

Laura, según el testimonio de un conductor de aplicación —el cual es una de las piezas clave de la investigación—, habría utilizado el servicio para dirigirse a recoger su mascota y luego regresar a la casa.

En efecto, al llegar a la vivienda del presunto feminicida, la joven recogió al perro y bajó de nuevo al vehículo, pero olvidó su celular en el apartamento del sujeto, por lo cual pidió al conductor que cuidara a su mascota mientras ella subía por el dispositivo.

No obstante, al cabo de unos minutos, la joven no volvió al vehículo y, en cambio, el conductor vio al hombre sindicado del crimen de Laura gritando que se iba a tirar de la ventana de su casa, en un tercer piso, porque había matado a la joven.

El escándalo alertó al conductor y a la comunidad, que de inmediato comunicó la novedad a las autoridades. Cuando la Policía llegó al lugar, encontró el cuerpo y procedió a su captura.

Hasta el momento, las primeras hipótesis indican que la causa de la muerte habría sido asfixia mecánica, aunque los análisis forenses siguen en curso.

Imputación y estado actual del proceso

La Fiscalía imputó al señalado por el delito de feminicidio. Sin embargo, la calificación jurídica podría cambiar a medida que avanza la investigación, dependiendo de las pruebas que se recojan.

Por ahora, el hombre continuará vinculado al proceso en libertad, mientras las autoridades buscan esclarecer con precisión lo ocurrido dentro del apartamento.

Cifras de feminicidio

El caso de Laura Lozano ocurre en un contexto preocupante en la capital. Según datos de la Secretaría Distrital de la Mujer y la Fiscalía General de la Nación, entre 2020 y 2024 se tipificaron al menos 97 feminicidios en Bogotá, con una concentración importante en localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba.

Además, el panorama se amplía cuando se analizan los riesgos: más de 2.100 mujeres fueron identificadas en situación de riesgo de feminicidio en 2025, un aumento significativo frente al año anterior, lo que evidencia una presión creciente sobre los sistemas de prevención y protección.

