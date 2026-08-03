Feminicidio Valentina Lozano: emiten orden de captura contra su expareja

Laura Valentina Lozano Torres, fue asesinada a sus 21 años. Foto: Redes sociales

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El proceso penal por el feminicidio de Laura Valentina Lozano Torres de 21 años, tomó un giro judicial este 3 de agosto. El Juzgado 32 de Control de Garantías expidió la orden de captura contra José David Celis, expareja y principal sospechoso del crimen.

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La noticia llega luego de casi seis meses del asesinato y revoca la decisión de un juez de control de garantías, quien durante la diligencia de legalización de captura otorgó su libertad al argumentar que no se habría cometido ni con arma blanca ni de fuego; que el hecho estaría enmarcado en la figura de homicidio preterintencional, es decir, cuando no existe intención directa de causar la muerte, y que no representaba un peligro para la sociedad.

Durante la diligencia, la representación de víctimas se opuso a su libertad e incluso la Defensoría del Pueblo se pronunció cuestionando la decisión del togado. Muchos feminicidios y casos de violencia de género se presentaron cuando las víctimas habían acudido a las instituciones a pedir protección. Cuando las instituciones no toman las medidas oportunamente, infortunadamente, los hechos se consuman o se repiten”.

La entidad defensora de derechos humanos reiteró que medidas de aseguramiento son necesarias en estos casos “para evitar que se sigan presentando hechos de violencia contra la mujer. Ignorar estos antecedentes y no valorar adecuadamente el riesgo puede convertirse en un patrón institucional que facilita la repetición de hechos letales, aun cuando las autoridades ya habían sido advertidas”.

El caso

El feminicidio de Laura Valentina Lozano ocurrió entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de febrero de 2026, en el sector de Cedritos, en la localidad de Usaquén, en Bogotá.

Esta patinadora y estudiante de Ciencias Políticas había terminado meses atrás su relación con José David Celis, principal sospechoso del crimen. Ese día fue a recoger a su mascota. La información preliminar indica que a la joven la estrangularon, método que, según expertas en violencia de género, suele estar asociado a dinámicas de control extremo.

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El escándalo que luego hizo el sujeto, al amenazar con lanzarse por la ventana de su apartamento (en un tercer piso) llevó a los vecinos a llamar a la Policía. Al llegar, encontraron a la víctima y, de inmediato, capturaron a Celis.

Según el informe trimestral de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026 se contabilizaron 129 noticias criminales en el país por feminicidio: 15 correspondieron a feminicidios consumados y 114 a tentativas.

Líneas de atención por violencias basadas en género

En caso de que la vida de una mujer esté en riesgo debe llamar inmediatamente a la línea de emergencias 123.

Telefónica:

Línea Púrpura Distrital 01 8000 112 137 o escriba 300 755 18 46

Línea Nacional 155

Presencial:

Casas de Igualdad de Oportunidades

Casas de Justicia

Manzanas del Cuidado

Casa de Todas

Para atención médica:

USS: Unidades de Servicios de Salud (antes Hospitales Distritales)

CAPS: Centros de Atención Prioritaria en Salud

IPS: Instituciones Prestadoras de Salud

PAPS: Puntos de Atención Primaria en Salud

Para denunciar:

URI: Unidad de Reacción Inmediata

CAF: Centro de Atención de la Fiscalía General de la Nación

Calle 19 no. 27-09, pisos 1 y 3. lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Fiscalía General de la Nación celular: 122 teléfono: 01 8000 919 748

Plataforma virtual denuncia fácil: https://sicecon.fiscalia.gov.co/denuncia/llenarformulario

Comisarías de Familia (de manera transitoria)

Si necesita ser protegida o acogida:

Comisarías de Familia en Bogotá

Línea Una llamada de vida 601 380 84 00

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