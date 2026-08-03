Empresa Metro interpuso denuncia en Fiscalía por presunta corrupción en proyecto Línea 1

De acuerdo con Narváez, este hecho no los involucraría y tampoco afecta el contrato de concesión. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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La Fiscalía General de la Nación ya tiene en su escritorio dos denuncias por presuntos hechos de corrupción en el marco de la ejecución de la Línea 1 del Metro. La primera manifestación fue interpuesta el pasado 30 de julio por una firma de abogados que representa a la Empresa Metro de Bogotá.

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En diálogo con El Espectador, el gerente Leónidas Narváez señaló que tomó esta decisión luego de que el equipo de periodistas de la Revista Semana lo contactara por la denuncia que habían recibido de una transacción en efectivo por COP 60 millones entre dos funcionarios de Chec Ubeam Unit (CBL) —subcontratista del concesionario Metro Línea 1— y la Unión Temporal Metrobuild. De hecho, la segunda denuncia fue interpuesta por esta última compañía el 28 de julio.

“Tomamos la decisión de realizar la denuncia porque los hechos que nos estaban poniendo de presente presuntamente podían constituir delitos de corrupción. Será la Fiscalía quien determine si realmente se incurrió en prácticas delictivas”, señaló Narváez.

Para el gerente, el video publicado por dicha revista, donde se ve la entrega de la bolsa de dinero a un funcionario de CBL, “no corresponde al deber ser y a la normalidad que se debe seguir en los trámites del contrato. Es una suma que se tramitó por fuera del sistema financiero”.

De acuerdo con Narváez, este hecho no los involucraría y tampoco afecta el contrato de concesión. “Hay obligaciones permanentes que deben ser cumplidas y que están relacionadas con la transparencia, con la integridad y la prevención de prácticas prohibidas”. Por lo tanto, agregó que “la ejecución del contrato no se verá afectada”.

Paralelo a la investigación penal, el gerente de la Empresa Metro de Bogotá indicó que se reunirán con el concesionario Metro Línea 1, a quienes además exhortaron para que tome medidas, como apartar del cargo a los presuntos subcontratistas que recibieron el dinero. “Forma parte de Metro Línea 1 y es allí donde tenemos el objeto de las investigaciones y de las preguntas que hay que hacer”, concluyó Narváez.

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Al momento de esta publicación, el concesionario no había respondido sobre si apartará o no del cargo a los presuntos involucrados.

La respuesta de Metro Línea 1

El concesionario Metro Línea 1 (ML1) informó que abrió una investigación interna prioritaria, luego de la difusión del video publicado por la revista, y aseguró que los hechos ocurrieron en el marco de una relación contractual entre Chec Ubeam Unit, subcontratista del concesionario, y la Unión Temporal Metrobuild.

Según el comunicado, durante la ejecución del contrato Metrobuild presentó reiterados problemas en la calidad de los trabajos y retrasos en el pago de los salarios de sus trabajadores, situación que habría generado suspensiones de actividades, desperdicio de materiales, afectaciones al cronograma y pérdidas económicas para Chec Ubeam Unit.

“Pago pactado”

ML1 explicó que, en abril de este año, Metrobuild solicitó el pago de COP 960 millones, correspondientes a una factura que presentaba controversias por presuntas deficiencias en las obras ejecutadas. No obstante, debido a la necesidad urgente de la contratista de pagar los salarios de sus trabajadores, ambas partes habrían acordado desembolsar ese dinero y, de manera excepcional, establecer una retención provisional en efectivo por COP 60 millones mientras se adelantaban las correcciones de las obras cuestionadas.

De acuerdo con la empresa, el pago de los COP 960 millones se realizó el 14 de abril y los COP 60 millones fueron entregados el 18 de abril al Departamento Financiero de Chec Ubeam Unit, dejando constancia mediante un recibo firmado por ambas partes. Paralelamente, el subcontratista habría ordenado a Metrobuild ejecutar las actividades necesarias para corregir las deficiencias identificadas.

Cuestionan la difusión del video

El concesionario afirmó que la entrega del dinero fue grabada de manera oculta por Metrobuild y posteriormente divulgada en medios de comunicación, lo que, a su juicio, generó confusión sobre lo ocurrido. Además, reiteró que mantiene una política de tolerancia cero frente al soborno, la corrupción y cualquier conducta ilegal. También anunciaron que colaborarán con las autoridades.

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Como anexo al comunicado, ML1 publicó una traducción oficial del recibo manuscrito, en el que consta que la Unión Temporal Metrobuild se comprometía a entregar temporalmente COP 60 millones en efectivo al Departamento Financiero una vez recibiera el pago de COP 960 millones correspondiente a las vigas tipo U. El documento está fechado el 8 de abril y registra el recibido del dinero el 18 de abril.

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