Fenalco pide militarizar Bogotá por casos de inseguridad en los comercios

El constante reporte de robos en las calles y establecimientos comerciales de Bogotá encedió las alarmas y también la preocupación del gremio de los comerciantes. Según indicaron, la situación actual de seguridad los preocupa, pues a pesar de que la reactivación los ha ayudado económicamente, los casos de inseguridad han repercutido en la desconfianza de sus clientes y de los mismo dueños de los locales.

>LEA: Cómo denunciar maltrato animal en Bogotá, investigan doble crimen en vivienda y otras noticias de Bogotá

De hecho, luego de un sondeo que hicieron, siete de cada diez comerciantes no se sienten seguros en sus lugares de trabajo. Esto, a pesar de que algunos empresarios adoptan medidas más drásticas y que implican gastos adicionales como contratación de personal de seguridad privada o cámaras de seguridad, muchas de ellas conectadas directamente a los sistemas de la Policía, pero, según dicen, pareciera no ser suficiente y la delincuencia no da tregua.

Ante esto, desde Fenalco Bogotá - Cundinamarca, se pidió al Distrito fortalecer las medidas de seguridad en la capital y propuso militarizar zonas de alto riesgo.

“No se deben escatimar esfuerzos para controlar la situación de inseguridad en la ciudad, es por eso que consideramos viable la propuesta de militarizar zonas de alto riesgo, así como un trabajo conjunto con el sector judicial, para que los capturados sean judicializados y realmente paguen condenas ejemplares, y no como pasa muchas veces, que a las pocas horas de ser detenidos vuelven a las calles a delinquir. El llamado es también a la ciudadanía para que siempre hagan las denuncias”, afirmó Juan Esteban Orrego director de Fenalco Bogotá.

No debemos escatimar esfuerzos para controlar inseguridad en @Bogota Apoyamos propuesta de militarizar zonas críticas y un trabajo conjunto con el sector judicial para evitar que delincuentes capturados regresen a las calles @SeguridadBOG @EmelRojasC @kroarbelaez @luciabastidasu pic.twitter.com/4Ye8Sgoq3J — Fenalco Bogotá Cundinamarca (@FenalcoBogota) September 3, 2021

Finalmente, desde el gremio se recordó que también trabajan en conjunto con las autoridades para fortalecer la seguridad de los comercios, teniendo cámaras de seguridad vinculadas a la misma Policía y fortaleciendo frentes de seguridad, de los cuales hacen parte los comerciantes, quienes también han optado por tener alarmas silenciosas, acompañar a sus clientes a los parqueaderos, entre otras alternativas para generar más confianza.

EN CONTEXTO: Ladrones disfrazados de domiciliarios atracaron en un restaurante de Bogotá

“Esta situación que estamos viviendo solamente la podemos superar entre todos. La idea es seguir trabajando, denunciando y siendo absolutamente solidarios”, agregó Orrego.

No obstante, la responsabilidad sigue recayendo sobre el Distrito y las autoridades, quienes a pesar de que han hecho amplios esfuerzos durante los últimos días, siguen teniendo amplias exigencias por parte de la ciudadanía, pues la inseguridad no solo se ha manifestado en las calles, sino también en las casas y establecimientos.