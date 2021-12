Fenalco rechaza artículo 43 del proyecto de la Región Metropolitana

El llamado desde Fenalco Bogotá-Cundinamarca es a seguir con la reactivación económica tras la pandemia sin aumentar los impuestos. Foto: Fanatic Studio

Las reacciones no se han hecho esperar tras la aprobación en el Congreso del proyecto que proponía la creación de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca y la Ley Orgánica que reglamentará todos los asuntos en materia de movilidad, seguridad, abastecimiento alimentario, medio ambiente y otros temas.

Al respecto se pronunció Juan Esteban Orrego, quien es el director de la Federación Nacional de Comerciantes -Fenalco- Bogotá Cundinamarca. El funcionario dejó clara su preocupación, debido al artículo 43 del proyecto.

En dicho apartado se autoriza al Distrito Capital, al departamento de Cundinamarca y a los municipios que se asocien a la Región Metropolitana para que pongan sobretasas hasta del 5% respecto a los impuestos que los ciudadanos pagan, como predial y vehículos.

Según Orrego, es lamentable para los ciudadanos que este artículo haya sido aprobado: “desde el gremio enviamos con anterioridad un mensaje respetuoso al Congreso de la República para que entendiera que nada tiene que ver la organización administrativa del territorio con el incremento en los impuestos”, afirma.

No obstante, a pesar del llamado de atención que se realizó desde su entidad no se alcanzó la mayoría absoluta que se necesitaba para derogar dicho artículo, ya que hubo 37 votos a favor de eliminarlo y 36 en contra.

“Ahora solo queda esperar que cuando entre en funcionamiento el Concejo de Bogotá, y el de cada municipio, no permitan los incrementos en los impuestos porque no aguantamos más. Estamos en un momento de reactivación económica, de recuperación después de la pandemia. No damos para pagar más impuestos”, puntualizó Orrego.