Fenalco respalda ampliación de horarios de rumba: “combate la ilegalidad”

Por medio de un comunicado, Fenalco Bogotá y Cundinamarca, celebró la decisión del Distrito de avanzar hacia la unificación del horario de funcionamiento de los establecimientos que expenden y permiten el consumo de bebidas alcohólicas, ampliándolo hasta las 5:00 a.m.

En el comunicado, Juan Esteban Orrego, director del gremio de comerciantes, expresó que la medida representa “un paso positivo hacia la formalización de la vida nocturna, lo que puede contribuir a combatir la ilegalidad y los espacios clandestinos que escapan al control de las autoridades”.

Hay observaciones

En contraste con el apoyo a la medida, Fenalco indicó que una de sus preocupaciones radica en el artículo 2 del borrador, donde se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas en supermercados, grandes superficies, tiendas y otros comercios, entre las 7:00 a.m. y las 10:00 a.m. Por lo que enviarán a las entidades correspondientes una comunicación formal con sus observaciones.

“Esta limitación afectaría las ventas de oportunidad que suelen darse en horarios matutinos, especialmente en días festivos, fines de semana o en eventos especiales. Muchos ciudadanos adquieren bebidas alcohólicas como parte de sus mercados, y este tipo de restricciones puede impactar negativamente en la dinámica de consumo y en las ventas de los comercios formales. Además, estos establecimientos no son puntos de consumo ni foco de alteraciones al orden público, que justifique una modificación restrictiva en su horario vigente”, argumentó Fenalco.

Más sobre el proyecto

El proyecto de norma, que ya fue publicado en la plataforma de la Secretaría Jurídica de Bogotá, para la recepción de comentarios, extendería el horario de los bares en la ciudad hasta las 5:00 A.M.

La medida, argumentan desde la Secretaría de Gobierno y de Seguridad, se da con el fin de unificar el horario de los establecimientos de ocio nocturno en la ciudad, ya que algunos, se rigen con la norma que les permite operar hasta las 3:00 A.M. y otros, con la reglamentación más reciente, que les permite ir hasta las 5:00 A.M.

Esto, según el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, permitiría a las autoridades concentrar todas sus capacidades a través de un único horario, y mantener una mayor gestión del orden.

Sin embargo, otra de las disposiciones del decreto, indica que los establecimientos que solo expendan bebidas embriagantes, como licorerías, tiendas de barrio, grandes y medianas superficies, etc., solo podrán vender este tipo de productos entre las 10:00 A.M. y las 11:00 P.M. del mismo día. Mientras tanto, los bares, discotecas y gastrobares, si tendrán la licencia de vender licor desde las 10:00 A.M., hasta las 5:00 A.M.

De momento, los comentarios al decreto en la plataforma del Distrito son de índole mixta. Aunque hay algunos que lo celebran, hay otros que critican la diferenciación de horarios para bares y licorerías, puesto que esto también generaría, de un modo u otro, desórdenes de atención por parte de las autoridades. Del mismo modo, los vecinos de zonas residenciales en donde hay discotecas y bares, se muestran preocupados por los efectos en esta medida tendrá sobre le aumento del ruido y la perturbación del descanso de las personas.

