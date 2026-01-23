Festival Centro Bogotá 2026 llega con cuatro días de conciertos gratis: programación y más

"Entre mares y ríos, mi voz es historia" cuenta con la participación de más de 35 artistas en escena, entre músicos, bailarines, actores y artistas circenses. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Del 29 de enero al 1 de febrero de 2026, Bogotá vivirá una nueva edición del Festival Centro, que en su versión número 17 reunirá 49 artistas y agrupaciones en 10 escenarios del centro de la ciudad. Durante cuatro días, el público podrá recorrer teatros, universidades, espacios culturales, escenarios al aire libre y lugares independientes con una programación gratuita, organizada por día, horarios y escenarios, bajo el eje curatorial “Los sonidos de la diferencia”. Todos los eventos son de entrada libre hasta completar aforo.

La agenda incluye conciertos diurnos y nocturnos, franjas familiares, actividades académicas y talleres. El festival cerrará el domingo 1 de febrero en el Teatro al Aire Libre La Media Torta, con programación continua desde las 3:00 p. m.

Jueves 29 de enero: apertura en salas independientes

La primera jornada del Festival Centro se desarrolla en auditorios y teatros del centro de Bogotá, con una programación que pone el foco en proyectos musicales emergentes y propuestas independientes que abren el recorrido del festival.

Auditorio Mario Laserna – Universidad de los Andes

(Calle 19A #1-82 Este)

5:30 p. m. – Gina Savino

6:30 p. m. – Buendía

Teatro Lourdes

(Carrera 2 #4-10)

6:00 p. m. – Afaz Natural

7:00 p. m. – Tatiana Gómez “Madame”

Teatro El Dorado – Universidad ECCI

(Calle 17 #4-64)

7:00 p. m. – María Mulata

8:00 p. m. – Diana Burco

Viernes 30 de enero: escenarios principales y noche extendida

El viernes concentra algunos de los momentos centrales del Festival Centro, con actividades académicas y conciertos en escenarios emblemáticos, además de un homenaje musical que marca el tono simbólico de esta edición.

Centro Cultural Gabriel García Márquez – Sala Rogelio Salmona

(Calle 11 #5-60)

11:00 a. m. – Masterclass Escritura apasionada (Franja académica)

El Muelle de la FUGA

(Carrera 3 #10-27)

3:00 p. m. – Diana Paipa

4:00 p. m. – Tamsaianka

5:00 p. m. – Locos Lucas

6:00 p. m. – Anamaría Oramas

7:00 p. m. – Ëda Díaz

Teatro Jorge Eliécer Gaitán

(Carrera 7 #22-47)

3:00 p. m. – Alguien Nos Dijo

4:00 p. m. – Guafa Trío

5:00 p. m. – Mauricio Arias Esguerra

6:00 p. m. – Homenaje especial a Nicoyembe

7:00 p. m. – Anónimas & Resilientes – Voces del Bullerengue

8:00 p. m. – Los Carrangomelos

Teatro El Dorado – Universidad ECCI

8:00 p. m. – La BOA (Bogotá Orquesta Afrobeat)

9:00 p. m. – N. Hardem + United Fruit Co.

La K-Zona

(Calle 15 #9-64)

11:00 p. m. – Romperayo

12:00 a. m. – El Supersón Frailejónico

Lea más:Atentados con explosivos en Bogotá: los rastros de la reconfiguración del control criminal

Sábado 31 de enero: franja familiar, conciertos y noche al aire libre

Es el día con mayor número de presentaciones. La programación se extiende desde la mañana hasta la noche, con franjas familiares, conciertos simultáneos y escenarios activos en distintos puntos del centro de la ciudad.

Centro Cultural Gabriel García Márquez – Librería México

11:00 a. m. – Conversatorio 4 mujeres en ascenso (Franja académica)

Teatro Jorge Eliécer Gaitán – Franja familiar

11:00 a. m. – Tatiana Duplat Ayala

12:00 m. – Nicolás Ospina y Laia Ospina

Teatro Jorge Eliécer Gaitán

3:00 p. m. – Alto Grado

4:00 p. m. – OPA!

5:00 p. m. – Jack n’ Grass

6:00 p. m. – Los Setas

7:00 p. m. – Parlantes

8:00 p. m. – Lucía Pulido

Teatro al Aire Libre La Media Torta

(Calle 18 #1-05E)

2:00 p. m. – Calle Jaguar

3:00 p. m. – Ensamble Baquiano

4:00 p. m. – La Errática

5:00 p. m. – Combo Chimbita

6:00 p. m. – The Latin Brothers

Plazoleta Centro Nacional de las Artes

(Calle 11 #5-60)

4:00 p. m. – La May y Los Curanderos del Ritmo

5:00 p. m. – La Matachera

6:00 p. m. – Tribu Baharú

7:00 p. m. – Piangua

8:00 p. m. – DJ Fresh

9:00 p. m. – Richard Blair

Teatro Crisanto Luque – Universidad ECCI

(Carrera 10 #19-64)

8:00 p. m. – Rummy Olivo

9:00 p. m. – Carlos Rico “El Propio Cimarronero”

Casa Magola – Plaza Cultural

(Cra. 2A #17-60)

10:00 p. m. – Sergio Arias & Malalma

11:00 p. m. – Chongo de Colombia

Domingo 1 de febrero: cierre del Festival Centro 2026

El festival cierra con una jornada continua de conciertos en el Teatro al Aire Libre La Media Torta, un espacio tradicional para despedir el evento con una programación al aire libre y de acceso libre.

Centro Cultural Gabriel García Márquez – Librería México

11:00 a. m. – Taller con La Matachera (Franja académica)

Centro Cultural Gabriel García Márquez – Plazoleta

11:00 a. m. – Taller infantil de ilustración (Franja académica)

Teatro al Aire Libre La Media Torta

(Calle 18 #1-05E)

3:00 p. m. – Selva Volcán

4:00 p. m. – Ruzto

5:00 p. m. – Matar Fuma

6:00 p. m. – Antonia Jones

7:00 p. m. – Nasa Histoires

Con una programación gratuita y distribuida en múltiples escenarios, el Festival Centro 2026 convierte el corazón de Bogotá en un circuito musical durante cuatro días. La apuesta combina diversidad sonora, circulación por el centro de la ciudad y acceso abierto para públicos de todas las edades.

Lea más:Planes imperdibles en Bogotá del 23 al 29 de enero ¡Prográmese!

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.