Festival Centro 2026 en Bogotá: estos son los artistas y escenarios de los conciertos gratis

Enero en Bogotá llega cargado de una programación imperdible con una nueva edición del Festival Centro 2026, que se realizará del 29 de enero al 1 de febrero de 2026 en el centro de la capital. Con acceso gratuito y una programación diversa que incluye géneros como folclor, salsa, pop, hip hop, electrónica y música para niños. Esta edición promueve la ciudad como un “territorio sonoro” que celebra la diversidad cultural y la inclusión a través de la música, organizada por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA).
El cartel oficial incluye 49 artistas y agrupaciones distribuidos en 10 escenarios que se extienden por sitios emblemáticos del centro capitalono, como el muelle de la FUGA (Calle 10 # 3-16), el Teatro Jorge Eliécer Gaitán (Carrera 7 No. 22-47) y la Media Torta (Carrera 8 No. 15 - 46), así como espacios académicos y comunitarios como la Universidad de los Andes y la Sala Delia Zapata.
Entre los artistas están propuestas tradicionales y contemporáneas que reflejan la diversidad musical del país, desde voces del bullerengue y leyendas de la salsa hasta proyectos de música experimental y urbana.
El Festival Centro 2026 trae a 49 artistas en 10 escenarios:
- Afaz Natural.
- Alguien Nos Dijo.
- Alto Grado.
- Anamaría Oramas.
- Anónimas & Resilientes.
- Voces del Bullerengue.
- Antonia Jones, Buendía.
- Calle Jaguar.
- Carlos Rico “El Propio Cimarronero”.
- Chongo de Colombia.
- Combo Chimbita.
- Diana Burco.
- Diana Paipa.
- DJ Fresh.
- Ëda Díaz.
- El Supersón Frailejónico.
- Ensamble Baquiano.
- Gina Savino.
- Guafa Trío.
- Jack N’ Grass.
- La BOA.
- La Errática.
- La Matachera.
- La May y Los Curanderos del Ritmo.
- Locos Lucas.
- Los Carrangomelos.
- The Latin Brothers.
- Los Setas.
- Lucía Pulido.
- María Mulata.
- Matar Fuma.
- Mauricio Arias-Esguerra.
- N.Hardem & United Fruit Co.
- Nasa Histoires.
- Nicolás Ospina y Laia Ospina.
- Nicoyembe, OPA!
- Parlantes.
- Piangua.
- Richard Blair.
- Romperayo.
- Rummy Olivo.
- Ruzto.
- Selva Volcán.
- Sergio Arias & Malalma.
- Tamsaianka.
- Tatiana Duplat Ayala.
- Tatiana Gómez “Madame”.
- Tribu Baharú.
La tanda de música se complementará en espacios de circulación alternativa y comunitaria como el Teatro Lourdes, la Sala Delia Zapata y la Plazoleta del Centro Nacional de las Artes, La K-Zona y Casa Magola, consolidando una experiencia diversa que conecta música, territorio y públicos a lo largo de varios días de programación continua.
Y es que a lo largo de sus 17 años de historia, el Festival Centro ha reunido a más de 572 artistas y convocado a más de 140.000 asistentes, consolidándose como un laboratorio de géneros, generaciones y estéticas que dialogan.
