Festival Centro 2026 en Bogotá: estos son los artistas y escenarios de los conciertos gratis

Enero en Bogotá llega cargado de una programación imperdible con una nueva edición del Festival Centro 2026, que se realizará del 29 de enero al 1 de febrero de 2026 en el centro de la capital. Con acceso gratuito y una programación diversa que incluye géneros como folclor, salsa, pop, hip hop, electrónica y música para niños. Esta edición promueve la ciudad como un “territorio sonoro” que celebra la diversidad cultural y la inclusión a través de la música, organizada por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA).

El cartel oficial incluye 49 artistas y agrupaciones distribuidos en 10 escenarios que se extienden por sitios emblemáticos del centro capitalono, como el muelle de la FUGA (Calle 10 # 3-16), el Teatro Jorge Eliécer Gaitán (Carrera 7 No. 22-47) y la Media Torta (Carrera 8 No. 15 - 46), así como espacios académicos y comunitarios como la Universidad de los Andes y la Sala Delia Zapata.

Entre los artistas están propuestas tradicionales y contemporáneas que reflejan la diversidad musical del país, desde voces del bullerengue y leyendas de la salsa hasta proyectos de música experimental y urbana.

El Festival Centro 2026 trae a 49 artistas en 10 escenarios:

Afaz Natural.

Alguien Nos Dijo.

Alto Grado.

Anamaría Oramas.

Anónimas & Resilientes.

Voces del Bullerengue.

Antonia Jones, Buendía.

Calle Jaguar.

Carlos Rico “El Propio Cimarronero”.

Chongo de Colombia.

Combo Chimbita.

Diana Burco.

Diana Paipa.

DJ Fresh.

Ëda Díaz.

El Supersón Frailejónico.

Ensamble Baquiano.

Gina Savino.

Guafa Trío.

Jack N’ Grass.

La BOA.

La Errática.

La Matachera.

La May y Los Curanderos del Ritmo.

Locos Lucas.

Los Carrangomelos.

The Latin Brothers.

Los Setas.

Lucía Pulido.

María Mulata.

Matar Fuma.

Mauricio Arias-Esguerra.

N.Hardem & United Fruit Co.

Nasa Histoires.

Nicolás Ospina y Laia Ospina.

Nicoyembe, OPA!

Parlantes.

Piangua.

Richard Blair.

Romperayo.

Rummy Olivo.

Ruzto.

Selva Volcán.

Sergio Arias & Malalma.

Tamsaianka.

Tatiana Duplat Ayala.

Tatiana Gómez “Madame”.

Tribu Baharú.

La tanda de música se complementará en espacios de circulación alternativa y comunitaria como el Teatro Lourdes, la Sala Delia Zapata y la Plazoleta del Centro Nacional de las Artes, La K-Zona y Casa Magola, consolidando una experiencia diversa que conecta música, territorio y públicos a lo largo de varios días de programación continua.

Y es que a lo largo de sus 17 años de historia, el Festival Centro ha reunido a más de 572 artistas y convocado a más de 140.000 asistentes, consolidándose como un laboratorio de géneros, generaciones y estéticas que dialogan.

