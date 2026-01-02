Logo El Espectador
Festival Centro 2026 en Bogotá: estos son los artistas y escenarios de los conciertos gratis

Música, diversidad, 49 artistas y acceso gratuito marcarán el Festival Centro 2026, que se realizará a finales de enero en el centro de Bogotá.

Redacción Bogotá
03 de enero de 2026 - 12:17 a. m.
Idartes
Foto: Idartes
Enero en Bogotá llega cargado de una programación imperdible con una nueva edición del Festival Centro 2026, que se realizará del 29 de enero al 1 de febrero de 2026 en el centro de la capital. Con acceso gratuito y una programación diversa que incluye géneros como folclor, salsa, pop, hip hop, electrónica y música para niños. Esta edición promueve la ciudad como un “territorio sonoro” que celebra la diversidad cultural y la inclusión a través de la música, organizada por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA).

Le puede interesar: Avanzan operativos de espacio público y mantenimiento de mobiliario para ventas ambulantes

El cartel oficial incluye 49 artistas y agrupaciones distribuidos en 10 escenarios que se extienden por sitios emblemáticos del centro capitalono, como el muelle de la FUGA (Calle 10 # 3-16), el Teatro Jorge Eliécer Gaitán (Carrera 7 No. 22-47) y la Media Torta (Carrera 8 No. 15 - 46), así como espacios académicos y comunitarios como la Universidad de los Andes y la Sala Delia Zapata.

Entre los artistas están propuestas tradicionales y contemporáneas que reflejan la diversidad musical del país, desde voces del bullerengue y leyendas de la salsa hasta proyectos de música experimental y urbana.

El Festival Centro 2026 trae a 49 artistas en 10 escenarios:

  • Afaz Natural.
  • Alguien Nos Dijo.
  • Alto Grado.
  • Anamaría Oramas.
  • Anónimas & Resilientes.
  • Voces del Bullerengue.
  • Antonia Jones, Buendía.
  • Calle Jaguar.
  • Carlos Rico “El Propio Cimarronero”.
  • Chongo de Colombia.
  • Combo Chimbita.
  • Diana Burco.
  • Diana Paipa.
  • DJ Fresh.
  • Ëda Díaz.
  • El Supersón Frailejónico.
  • Ensamble Baquiano.
  • Gina Savino.
  • Guafa Trío.
  • Jack N’ Grass.
  • La BOA.
  • La Errática.
  • La Matachera.
  • La May y Los Curanderos del Ritmo.
  • Locos Lucas.
  • Los Carrangomelos.
  • The Latin Brothers.
  • Los Setas.
  • Lucía Pulido.
  • María Mulata.
  • Matar Fuma.
  • Mauricio Arias-Esguerra.
  • N.Hardem & United Fruit Co.
  • Nasa Histoires.
  • Nicolás Ospina y Laia Ospina.
  • Nicoyembe, OPA!
  • Parlantes.
  • Piangua.
  • Richard Blair.
  • Romperayo.
  • Rummy Olivo.
  • Ruzto.
  • Selva Volcán.
  • Sergio Arias & Malalma.
  • Tamsaianka.
  • Tatiana Duplat Ayala.
  • Tatiana Gómez “Madame”.
  • Tribu Baharú.

La tanda de música se complementará en espacios de circulación alternativa y comunitaria como el Teatro Lourdes, la Sala Delia Zapata y la Plazoleta del Centro Nacional de las Artes, La K-Zona y Casa Magola, consolidando una experiencia diversa que conecta música, territorio y públicos a lo largo de varios días de programación continua.

Y es que a lo largo de sus 17 años de historia, el Festival Centro ha reunido a más de 572 artistas y convocado a más de 140.000 asistentes, consolidándose como un laboratorio de géneros, generaciones y estéticas que dialogan.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
