Avanzan operativos de espacio público y mantenimiento de mobiliario para ventas ambulantes

En medio de tensiones que marcaron el fin de año por el espacio público, tanto por las basuras, como por la presencia de vendedores informales, la Alcaldía de Bogotá anunció que durante el inicio de 2026 seguirán los operativos de intervención en distintos puntos de alta concurrencia de la ciudad. “Por un 2026 más ordenado”, es la estrategia que anunció el IPES.

Según el Distrito, el trabajo se realiza de manera continua, incluso durante las festividades de fin de año, y contempla al menos siete intervenciones entre el 29 de diciembre y el 10 de enero en corredores como la carrera Séptima, la carrera 30 y la Plaza de Mercado Santander. El objetivo es recuperar el espacio público y mejorar las condiciones de orden y convivencia en la ciudad, según indicó la entidad.

Las acciones, lideradas por el Instituto para la Economía Social (IPES), incluyen jornadas de limpieza, pintura y mantenimiento de mobiliario urbano destinado a la organización de ventas informales.

Estas acciones iniciaron con la limpieza y el mantenimiento de quioscos, mobiliario de Bogotá destinado a la organización de ventas informales, que habían sido vandalizados con tachones y publicidad.

“Comenzamos con el mantenimiento de nuestro mobiliario que beneficia directamente a población de vendedores y vendedoras informales y vivanderos y vivanderas de la ciudad”, señaló la directora del IPES, Catalina Arciniegas.

Alcaldía y la polémica por vendedora desalojada en Andino

Un operativo del Distrito en inmediaciones del centro comercial Andino, en la localidad de Chapinero, terminó desatando una amplia polémica pública y política en Bogotá. El hecho ocurrió en la tarde del miércoles 17 de diciembre, cuando funcionarios de la Alcaldía Local solicitaron a una vendedora informal de artículos navideños que se trasladara a otro punto.

La diligencia, que hacía parte de las acciones regulares de control del espacio público, se volvió viral luego de que la concejal del Nuevo Liberalismo, Cristina Calderón, compartiera imágenes del procedimiento en redes sociales, destacando la labor de la Alcaldía Local y respaldando la recuperación del espacio público.

Sin embargo, la publicación generó reacciones encontradas. En las fotografías también se observaba un vehículo mal parqueado sin ser inmovilizado.

¿Qué pasó con la vendedora?

Otra de las principales inquietudes ciudadanas se centró en el futuro de la vendedora retirada del lugar. En una ciudad donde la informalidad representa una parte importante de la economía, el sustento diario de miles de personas depende directamente de este tipo de actividades.

Frente a ello, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, informó que la mujer fue remitida al IPES para recibir alternativas que le permitan continuar su actividad económica sin ocupar zonas recuperadas del espacio público.

