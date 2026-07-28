Festival de Teatro y Circo celebra los 488 años de Bogotá con más de 70 obras gratis

Circo Bogotá Foto: Prensa SCRD

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En el marco de la conmemoración de los 488 años de la capital, que se conmemorarán el próximo seis de agosto, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y la Asociación Nacional de Salas Concertadas anunciaron la XXI edición del Festival de Teatro y Circo de Bogotá.

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Con el lema “Hecho a tu medida”, y la intención de llevar la alegria del circo a toda la ciudad, el evento ofrecerá una agenda cultural de entrada libre que se desplegará del 14 al 23 de agosto de 2026.

La programación de este año reunirá a cerca de 300 artistas y 45 agrupaciones locales y nacionales. La oferta incluye obras de teatro, rutinas circenses, títeres y sesiones de narración oral, distribuidas en una red de 36 espacios escénicos que abarcan desde equipamientos emblemáticos del Distrito hasta salas independientes concertadas.

Un circuito de 70 funciones por la ciudad

El despliegue territorial del festival llegará a escenarios como el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el Teatro El Parque, el Teatro El Ensueño y la Media Torta.

La agenda estará compuesta por 34 montajes del circuito Bogoteatro, nueve obras de teatro universitario, seis funciones de cuentería, ocho puestas en escena en espacio público a cargo del programa Arte a la KY y un montaje invitado que llega desde Medellín

La jornada inaugural está programada para el viernes 14 de agosto a las 7:00 p.m. en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, donde la compañía Los Animistas presentará la obra Lobo.

90 años del teatro El Parque y bazar cultural

Dentro de las actividades destacadas del encuentro escénico se encuentra la conmemoración oficial de los 90 años de historia del Teatro El Parque, además de una toma artística en La Media Torta.

De manera paralela a la oferta sobre tablas, la carrera séptima y el Parque Nacional acogerán el Bazar Teatral y Circense, una vitrina dedicada a visibilizar y comercializar emprendimientos y proyectos de economía cultural del sector.

Para consultar la programación completa puede acceder a este enlace.

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