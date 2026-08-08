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Festival de Verano en Bogotá: esta es la programación para este domingo 9 de agosto

Torneos deportivos, gastronomía y hasta un espectáculo de lucha libre harán parte de la jornada.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
08 de agosto de 2026 - 10:23 p. m.
El Festival de Verano 2026 reunirá durante un mes actividades deportivas, culturales y recreativas en distintos escenarios de Bogotá.
El Festival de Verano 2026 reunirá durante un mes actividades deportivas, culturales y recreativas en distintos escenarios de Bogotá.
Foto: Alcaldía de Bogotá
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Bogotá vive su edición 29 del Festival de Verano con más de 60 actividades culturales, recreativas y deportivas, con México como país invitado de honor.

Durante agosto, parques, escenarios deportivos y espacios públicos recibirán competencias nacionales e internacionales, conciertos, actividades familiares y nuevas experiencias recreativas para personas de todas las edades.

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“Este Festival es para vivirlo en familia, con amigos y en comunidad. Queremos que cada persona encuentre una actividad para moverse, jugar, cantar, competir o simplemente disfrutar la ciudad”, señaló Daniel García Cañón, director del IDRD.

Los eventos se desarrollarán en escenarios como el Parque Metropolitano Simón Bolívar, el Parque Recreodeportivo El Salitre, el Complejo Acuático, el CEFE Fontanar del Río, el Palacio de los Deportes, el sendero de Monserrate, la Plaza Cultural La Santamaría, la calle 85 y otros espacios de la capital.

Las personas interesadas pueden consultar la programación actualizada del Festival de Verano a través de la página del IDRD, sus redes sociales oficiales y la aplicación Vive IDRD, donde también encontrarán horarios, recomendaciones y posibles cambios en la agenda.

Esta es la programación para este 9 de agosto

HorarioCategoríaEventoEscenarioResumen / DescripciónObservaciones
7:00 a.m. - 11:30 a.m.🐶 MascotasCarrera CanicrossParque Simón Bolívar
(Óvalo Tres)		Carrera recreativa en pareja con mascotas para promover la actividad física y el bienestar animal.Requiere inscripción previa
7:00 a.m. - 7:00 p.m.🏊 DeportesCampeonato Distrital de Natación con AletasComplejo Acuático Simón BolívarCompetencia oficial federada para evaluación de rendimiento y marcas oficiales.
7:00 a.m. - 7:00 p.m.🤿 Deportes1.ª Parada Nacional de Rugby SubacuáticoComplejo Acuático Simón BolívarCompetencia nacional de alto nivel que pone a prueba la fuerza, apnea y estrategia bajo el agua.
8:00 a.m. - 5:00 p.m.♿ IncluyenteAbierto Nacional y Paranacional de Tenis de MesaPlaza de los ArtesanosCertamen nacional con competencias en modalidad convencional y adaptada.Acceso libre
8:00 a.m. - 5:00 p.m.🧗 DeportesCopa Colombia de Escalada Deportiva 2026Unidad Deportiva El Salitre
(Muro de Escalar)		Competencia nacional con más de 120 escaladores en distintas modalidades.Entrada gratuita
8:00 a.m. - 5:00 p.m.🎭 RecreaciónEscenario Multipropósito de VeranoParque Simón BolívarPunto de encuentro familiar con actividades recreodeportivas y presentaciones artísticas.Entrada gratuita
8:00 a.m. - 8:00 p.m.🏐 DeportesCircuito Sudamericano de Voleibol PlayaParque Recreodeportivo El Salitre
(Canchas de Voleibol Playa)		Torneo internacional oficial con 32 equipos categoría mayores (16 masculinos y 16 femeninos).Entrada gratuita
8:00 a.m. - 8:00 p.m.🥋 Artes MarcialesCopa Internacional de Taekwondo Ciudad de BogotáPalacio de los DeportesEncuentro internacional con atletas destacados de esta disciplina olímpica.Entrada gratuita
9:00 a.m. - 12:00 m.
y 2:00 p.m. - 4:00 p.m.		🏋️ FuerzaStrongman BogotáParque Simón Bolívar
(Talud Bajo)		Competencia de fuerza extrema: levantamiento, arrastre y carga de objetos de gran peso.Entrada gratuita
9:00 a.m. - 4:00 p.m.👶 InfantilVilla InfantilParque Simón Bolívar
(Playa)		Estaciones de juego libre, retos físicos, literatura, reciclaje y actividades en escenario.Accesible para PCD / Sin inscripción
9:00 a.m. - 4:00 p.m.🍔 GastronomíaFeria Gastronómica de VeranoParque Simón BolívarEspacio familiar de sabores, propuestas culinarias y muestra gastronómica.Entrada libre
9:00 a.m. - 7:00 p.m.🥎 DeportesTorneo Internacional de Sóftbol (Fem. y Masc.)Unidad Deportiva El Salitre
(Diamante de Sóftbol)		Competencia con selecciones internacionales (PAN, DOM, VEN, GUA) y ligas nacionales.Entrada gratuita
10:00 a.m. - 6:00 p.m.🎮 Gaming / UrbanoDistrito A — eSportsParque Simón Bolívar
(Talud Alto y Bajo)		Torneos de Valorant, Fortnite, Simracing, Just Dance, Beyblade y deportes alternativos (Slackline, Capoeira, etc.).Entrada gratuita
10:00 a.m. - 6:00 p.m.🚲 UrbanaDistrito A — Deportes AlternativosParque Recreodeportivo El SalitreMuestra y torneos de Pickleball, Bike Polo, Cachibol, Futboltenis, Fútbol callejero y Pelota Rápida.Entrada gratuita
10:00 a.m. - 6:00 p.m.🚲 DeportesDistrito A — BMXUnidad Deportiva El SalitreCompetencias y exhibiciones urbanas de BMX Freestyle, Flatland y Street.Entrada gratuita
2:00 p.m. - 5:00 p.m.🤼 EspectáculoLucha LibreParque Simón BolívarExhibiciones y combates al aire libre con 14 luchadores en escena para toda la familia.Evento seguro y organizado

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Por Redacción Bogotá

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