Festival de Verano en Bogotá: esta es la programación para este domingo 9 de agosto

El Festival de Verano 2026 reunirá durante un mes actividades deportivas, culturales y recreativas en distintos escenarios de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

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Bogotá vive su edición 29 del Festival de Verano con más de 60 actividades culturales, recreativas y deportivas, con México como país invitado de honor.

Durante agosto, parques, escenarios deportivos y espacios públicos recibirán competencias nacionales e internacionales, conciertos, actividades familiares y nuevas experiencias recreativas para personas de todas las edades.

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“Este Festival es para vivirlo en familia, con amigos y en comunidad. Queremos que cada persona encuentre una actividad para moverse, jugar, cantar, competir o simplemente disfrutar la ciudad”, señaló Daniel García Cañón, director del IDRD.

Los eventos se desarrollarán en escenarios como el Parque Metropolitano Simón Bolívar, el Parque Recreodeportivo El Salitre, el Complejo Acuático, el CEFE Fontanar del Río, el Palacio de los Deportes, el sendero de Monserrate, la Plaza Cultural La Santamaría, la calle 85 y otros espacios de la capital.

Las personas interesadas pueden consultar la programación actualizada del Festival de Verano a través de la página del IDRD, sus redes sociales oficiales y la aplicación Vive IDRD, donde también encontrarán horarios, recomendaciones y posibles cambios en la agenda.

Esta es la programación para este 9 de agosto

Horario Categoría Evento Escenario Resumen / Descripción Observaciones 7:00 a.m. - 11:30 a.m. 🐶 Mascotas Carrera Canicross Parque Simón Bolívar

(Óvalo Tres) Carrera recreativa en pareja con mascotas para promover la actividad física y el bienestar animal. Requiere inscripción previa 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 🏊 Deportes Campeonato Distrital de Natación con Aletas Complejo Acuático Simón Bolívar Competencia oficial federada para evaluación de rendimiento y marcas oficiales. — 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 🤿 Deportes 1.ª Parada Nacional de Rugby Subacuático Complejo Acuático Simón Bolívar Competencia nacional de alto nivel que pone a prueba la fuerza, apnea y estrategia bajo el agua. — 8:00 a.m. - 5:00 p.m. ♿ Incluyente Abierto Nacional y Paranacional de Tenis de Mesa Plaza de los Artesanos Certamen nacional con competencias en modalidad convencional y adaptada. Acceso libre 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 🧗 Deportes Copa Colombia de Escalada Deportiva 2026 Unidad Deportiva El Salitre

(Muro de Escalar) Competencia nacional con más de 120 escaladores en distintas modalidades. Entrada gratuita 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 🎭 Recreación Escenario Multipropósito de Verano Parque Simón Bolívar Punto de encuentro familiar con actividades recreodeportivas y presentaciones artísticas. Entrada gratuita 8:00 a.m. - 8:00 p.m. 🏐 Deportes Circuito Sudamericano de Voleibol Playa Parque Recreodeportivo El Salitre

(Canchas de Voleibol Playa) Torneo internacional oficial con 32 equipos categoría mayores (16 masculinos y 16 femeninos). Entrada gratuita 8:00 a.m. - 8:00 p.m. 🥋 Artes Marciales Copa Internacional de Taekwondo Ciudad de Bogotá Palacio de los Deportes Encuentro internacional con atletas destacados de esta disciplina olímpica. Entrada gratuita 9:00 a.m. - 12:00 m.

y 2:00 p.m. - 4:00 p.m. 🏋️ Fuerza Strongman Bogotá Parque Simón Bolívar

(Talud Bajo) Competencia de fuerza extrema: levantamiento, arrastre y carga de objetos de gran peso. Entrada gratuita 9:00 a.m. - 4:00 p.m. 👶 Infantil Villa Infantil Parque Simón Bolívar

(Playa) Estaciones de juego libre, retos físicos, literatura, reciclaje y actividades en escenario. Accesible para PCD / Sin inscripción 9:00 a.m. - 4:00 p.m. 🍔 Gastronomía Feria Gastronómica de Verano Parque Simón Bolívar Espacio familiar de sabores, propuestas culinarias y muestra gastronómica. Entrada libre 9:00 a.m. - 7:00 p.m. 🥎 Deportes Torneo Internacional de Sóftbol (Fem. y Masc.) Unidad Deportiva El Salitre

(Diamante de Sóftbol) Competencia con selecciones internacionales (PAN, DOM, VEN, GUA) y ligas nacionales. Entrada gratuita 10:00 a.m. - 6:00 p.m. 🎮 Gaming / Urbano Distrito A — eSports Parque Simón Bolívar

(Talud Alto y Bajo) Torneos de Valorant, Fortnite, Simracing, Just Dance, Beyblade y deportes alternativos (Slackline, Capoeira, etc.). Entrada gratuita 10:00 a.m. - 6:00 p.m. 🚲 Urbana Distrito A — Deportes Alternativos Parque Recreodeportivo El Salitre Muestra y torneos de Pickleball, Bike Polo, Cachibol, Futboltenis, Fútbol callejero y Pelota Rápida. Entrada gratuita 10:00 a.m. - 6:00 p.m. 🚲 Deportes Distrito A — BMX Unidad Deportiva El Salitre Competencias y exhibiciones urbanas de BMX Freestyle, Flatland y Street. Entrada gratuita 2:00 p.m. - 5:00 p.m. 🤼 Espectáculo Lucha Libre Parque Simón Bolívar Exhibiciones y combates al aire libre con 14 luchadores en escena para toda la familia. Evento seguro y organizado

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