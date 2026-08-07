Así fue el primer Festival de Vallenato en Kennedy

El Festival de Vallenato de Kennedy reunió a artistas emergentes y a decenas de asistentes en una jornada dedicada a la música y la cultura. Foto: Kennedy

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El primer Festival de Vallenato de Kennedy reunió a artistas emergentes, un invitado nacional y asistentes en una jornada donde niños, jóvenes y adultos compartieron un mismo sueño: llegar algún día al Festival de la Leyenda Vallenata, en Valledupar.

El pasado 2 de agosto, la Alcaldía Local de Kennedy realizó la primera edición del Festival de Vallenato en el parque de Techo. Durante ocho horas, el escenario recibió a siete artistas locales, distribuidos en tres categorías, y al cantante nacional Penchy Castro como invitado especial. Más allá de la música, el evento reunió historias de niños, jóvenes y adultos que encontraron en el vallenato un espacio para mostrar su talento y acercarse a la meta que comparten muchos de ellos: convertirse algún día en Rey Vallenato.

Los primeros en subir al escenario fueron los participantes de la categoría A, reservada para niños. Allí se presentaron Esteban Quintero, de 9 años, y Juan Felipe, de 10, dos acordeoneros que, pese a su corta edad, ya comenzaron a construir un camino dentro del vallenato.

Aunque Juan Felipe lleva apenas un año tocando el acordeón, ya ha compartido escenario con el hijo y el sobrino de Diomedes Díaz. Decidió participar en el festival por el gusto que siente por la música vallenata y porque, como muchos de los artistas que estuvieron ese día en el escenario, sueña con convertirse algún día en Rey Vallenato en Valledupar.

Durante su presentación, Juan Felipe sorprendió por la seguridad con la que interpretó cada canción. Su carisma y la confianza con la que dominó el escenario conquistaron a gran parte del público.

Otro de los momentos más emotivos de la jornada lo protagonizó Esteban Quintero. Después de cantar y tocar el acordeón, aprovechó el escenario para enviar un mensaje de apoyo a Jerónimo Álvarez, reciente ganador del concurso Rey Vallenato Infantil en Valledupar y con quien compitió. “Deseo que sea fuerte, espero que pueda salir de esa circunstancia y que Dios lo bendiga y lo cuide”, expresó el niño ante los asistentes.

Detrás de cada presentación hubo un proceso de selección. Según explicó Juan Pablo López, referente de Cultura del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, primero se abrió una convocatoria para recibir las inscripciones y posteriormente se realizaron audiciones. En el caso de las categorías infantiles, los padres debían autorizar la participación de sus hijos, mientras que un jurado evaluó a los participantes para definir quiénes harían parte del festival.

López explicó que el objetivo de esta primera edición fue abrir un espacio para toda la comunidad y no únicamente para los habitantes de Kennedy. Además de impulsar a los artistas locales, el festival también buscó fortalecer los espacios culturales y brindar una oportunidad a los emprendimientos de la localidad, especialmente a los dedicados a la gastronomía, que acompañaron la jornada.

Para el referente de Cultura, esta primera versión también servirá para evaluar qué aspectos pueden fortalecerse en futuras ediciones. La meta, aseguró, es construir un festival que conserve la esencia del que se realiza en Valledupar, pero adaptado a Bogotá. A mediano plazo esperan que más personas de Kennedy se vinculen al evento y, a largo plazo, convertir a la capital en otro referente de la música vallenata.

El encargado de cerrar la jornada fue Penchy Castro, elegido como artista nacional invitado después de que la comunidad y los promotores del festival propusieran diferentes nombres. Según explicó Juan Pablo López, el cantante fue postulado por la Alcaldía Local y finalmente seleccionado por la comunidad.

Para Penchy Castro, compartir escenario con los artistas emergentes fue una de las experiencias más valiosas del festival. Durante la entrevista aseguró que ver a tantos niños y jóvenes interesados en el vallenato lo llena de orgullo y espera que este tipo de espacios se replique en otras localidades. Considera que estas iniciativas motivan a quienes apenas comienzan su camino en la música y los animan a seguir preparándose.

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El artista afirmó que el vallenato no pertenece únicamente a la región Caribe, sino a todo el país. Para él, la participación de tantos intérpretes de Kennedy demuestra que el género ha encontrado un espacio en Bogotá y que allí existe un semillero con gran proyección hacia el futuro.

Quien también acompañó el festival fue José Fernando Torres Porras, director de noticias de Todelar y presentador del evento. Durante la jornada destacó el talento de los artistas locales y aseguró que la organización respondió de manera positiva, tanto en esta edición como en el festival realizado el día anterior.

“Lo bonito de nuestro país y de nuestra ciudad es que cabemos todos”, afirmó durante la entrevista. Para Torres, la presencia del vallenato en Kennedy demuestra que Bogotá es una ciudad abierta a todas las expresiones culturales y que cada vez más personas encuentran en este género un espacio para compartir y crecer.

Además de su trabajo en los medios, Torres contó que grabó junto a Néstor Fuentes y que tiene un espectáculo musical dirigido al público adulto mayor. Desde esa experiencia envió un mensaje a quienes sueñan con seguir este camino: la disciplina, el estudio y la constancia son fundamentales para mantenerse en la música y no perderse durante el proceso.

CrossmediaLab de la Utadeo

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