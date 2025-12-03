Festival del Tamal en Bogotá: fechas, plazas participantes y todo lo que debe saber

El festival tendrá un combo único: tamal, bebida caliente y arepa o pan por $10.000. Ese precio será el mismo en las 17 plazas y los 66 restaurantes que hacen parte del evento. Foto: Alcaldía mayor de Bogotá

Del 5 al 8 de diciembre, vuelve a Bogotá el Festival del Tamal, un evento que en solo tres años, ya se consolidó como uno de los planes gastronómicos más esperados de la ciudad. Serán 17 plazas de mercado,16 distritales y una privada, con 66 restaurantes participantes.

Más allá de los precios, promueve otra práctica en vía de extinción en la capital: volver a las plazas, apoyar a las familias que viven de la cocina tradicional y mantener viva una receta transmitida por generaciones.

Desde 2022, el festival ha vendido más de 14.484 tamales y sumado más de COP 145 millones en ventas, cifras que reflejan su crecimiento y el impacto que ha tenido en la economía local.

Plazas que participarán este año

Las preparaciones regionales podrán encontrarse en:

20 de Julio

7 de Agosto

12 de Octubre

El Carmen

Fontibón

Kennedy

La Concordia

La Perseverancia

Las Cruces

Las Ferias

Quirigua

Restrepo

Samper Mendoza

San Carlos

Santander

Trinidad Galán

Y la plaza privada de Paloquemao

Cada plaza tendrá sus propios cocineros tradicionales, recetas heredadas y versiones únicas de tamales de distintas regiones del país.

Sabores de todo Colombia

Quienes asistan podrán probar tamales tolimenses, santandereanos, chocoanos, vallunos, huilenses y costeños, todos preparados por manos expertas que conservan las técnicas y los sabores tradicionales. También los visitantes encontrarán tanto preparaciones clásicas como nuevas que mantienen el espíritu del plato.

El evento inaugural se realizará el 5 de diciembre a las 8:30 a.m. en la Plaza de Mercado Las Ferias, con actividades culturales, música y espacios pensados para resaltar la historia del tamal colombiano.

¿Qué hace importante este festival?

El Instituto para la Economía Social (IPES), entidad responsable de la iniciativa, asegura que el festival es una oportunidad para fortalecer la economía de las familias que trabajan en las plazas de mercado y para resaltar su importancia cultural y gastronómica, especialmente en diciembre.

Para quienes trabajan en las plazas, el festival no solo impulsa las ventas: también trae nuevos visitantes y reafirma el valor de estos espacios como guardianes de la memoria culinaria de la ciudad, especialmente en esta época del año.

