El 35 % de hogares bogotanos habitan en vivienda informal: estudio reveló brechas de acceso

Un estudio reciente devela nuevos datos que refuerzan una tendencia que viene de años atrás: el avance sostenido de informalidad habitacional en Bogotá. De acuerdo con datos obtenidos por Camacol Bogotá y Cundinamarca, actualmente, el 35% de los hogares habita en viviendas informales.

¿Qué encontraron?

Para identificar la vivienda informal, el estudio analizó cinco dimensiones: acceso a servicios públicos, condiciones materiales, tenencia de la vivienda, hacinamiento y seguridad del entorno. Este enfoque permitió caracterizar con precisión las diferencias entre hogares formales e informales y comprender cómo estas brechas impactan en la calidad de vida de las familias.

Por ejemplo, el estudio reveló que en la ciudad existen 12.324 manzanas de origen informal, con viviendas que en su gran mayoría no tienen acceso a servicios públicos, están construidas con materiales inadecuados o están en condiciones físicas de riesgo y son habitadas sin un contrato de arrendamiento o escrituras.

Otros indicadores indican que la pobreza monetaria es casi dos veces mayor en los hogares que habitan viviendas informales, y la inasistencia escolar en estos sectores es 2,4 veces más alta, lo que evidencia la pérdida de oportunidades desde la infancia y la ampliación de las brechas sociales. “La ciudad no puede seguir creciendo desde la informalidad. La vivienda formal es la herramienta más poderosa que tenemos para cerrar brechas y combatir la pobreza”, señaló Edwin Chiriví, gerente de la empresa que realizó el estudio.

Más datos

De acuerdo con el estudio de la Unidad Administrativa Especial de Castastro, realizado en 2020, menciona que en Bogotá existen cerca de 66.002 predios sin título formal. Del total, 17.168 están ubicados en territorios con algún tipo de riesgo, y 48.834 serían viables de ser titulados.

Además, el Concejo de Bogotá alertó ese año que, la legalización de barrios ha disminuido un 66% al comparar los cuatrienios 2016-2019 y 2020-2023. “A enero de 2024, Bogotá presentaba un rezago crítico con 242 asentamientos informales que abarcaban 1.114 hectáreas y más de 122.000 personas. De estos, 133 eran asentamientos de origen informal no legalizados, ocupando 283 hectáreas de suelo urbano sin reconocimiento formal”, indicó el partido MIRA en el cabildo.

Samir Bedoya, por ejemplo, indicó que sin más de 700, los barrios pendientes de legalización. Adicional, presentó el caso del barrio Divino Niño (Ciudad Bolívar),donde más de 300 familias esperan la legalización desde 2021.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.