‘Festival Más Contentoso Luis Alfonso’ en vilo por falta de permisos en Bogotá

No solo el concierto de Guns N’ Roses en Vive Claro enfrenta dificultades: otro evento importante para la ciudad, ‘El Festival Más Contentoso Luis Alfonso’, también está en riesgo por falta de documentación. El espectáculo, programado para los días 4 y 5 de octubre en el estadio El Campín, no recibió la autorización de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Según la Resolución GJR-1349 de 2025, la empresa organizadora, CMN Colombia S.A.S., no cumplió con varios requisitos legales y administrativos necesarios para llevar a cabo el festival. La solicitud presentada el 12 de septiembre, a través de la Ventanilla Única de Aglomeraciones de Público (SUGA), fue revisada y se detectaron múltiples irregularidades.

Entre los documentos faltantes o incompletos están la copia del documento de identidad del representante legal, la carta de control de boletería, la autorización para el uso del escenario, y los conceptos favorables de entidades como la Alcaldía Local de Teusaquillo, Bomberos, Secretaría de Salud, Movilidad y Policía Metropolitana. Por otro lado, la póliza de responsabilidad civil extracontractual no cumplía con los requisitos.

También hubo problemas con las autorizaciones de derechos de autor, que no cubrían todas las fechas programadas del evento, algo fundamental para evitar inconvenientes legales.

Ante el panorama, la Secretaría notificó a la empresa que, si quiere salvar el festival, debe subsanar estas fallas antes del 4 de octubre, fecha del primer día del evento. En caso contrario, la realización del festival podría cancelarse, tal y como sucedió con el concierto de Kendrick Lamar el pasado

La empresa tiene un plazo de diez días hábiles para presentar los recursos legales que considere pertinentes, según lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Si bien el documento de la Secretaría de Gobierno que señala los vacíos en la documentación está fechado el 18 de septiembre, la entidad confirmó que hasta el miércoles 1° de octubre no se había subsanado la situación.

Por su parte, el equipo del artista dio parte de tranquilidad y señaló que el evento sigue en pie y que se espera que en el transcurso del jueves 2 de octubre se complete la documentación y se emita la resolución oficial que da luz verde para la realización del evento.

