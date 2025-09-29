Concierto de Guns N’ Roses en Vive Claro todavía no cuenta con permisos

Personas trabajan en la adecuación de las graderías del nuevo centro de eventos Vive Claro, distrito cultural este jueves, en Bogotá (Colombia). El distrito cultural Vive Claro, el espacio de espectáculos más grande de Colombia con capacidad de hasta 40.000 personas y que acogerá conciertos de artistas internacionales como Kendrick Lamar, Imagine Dragons o Shakira, se inauguró en la capital del país. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

El escenario para conciertos Vive Claro, construido en el lote baldío de la Gobernación de Cundinamarca, sobre la calle 26, ha tenido un comienzo accidentado. Quejas sobre el ruido, las graderías, y hasta cuestionamientos ambientales han protagonizado la agenda en los tres primeros conciertos programados en sus instalaciones.

El último incidente, derivado de la cancelación abrupta del recital del artista Kendrick Lamar, avivó las dudas sobre los espectáculos que están planillados para los próximos meses.

Lo anterior, dado que este concierto en particular no pudo realizarse por la dificultad del desarrollador para acreditar a tiempo la documentación requerida para obtener el permiso del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER).

Este incidente levantó la incógnita sobre si los próximos conciertos en el recinto, en especial el de la mítica banda de rock norteamericana, Guns N’ Roses (el próximo en la agenda) cuenta con las autorizaciones del caso para evitar un escenario igual o peor que el del sábado, cuando el concierto de Kendrick se canceló.

La pregunta sobre este concierto, programado para el 7 de octubre, fue respondida parcialmente por el director de la entidad, Guillermo Escobar. El funcionario, en una entrevista con W radio, confirmó que este evento no cuenta por ahora con los permisos de la entidad para llevarse a cabo.

Escobar explicó que esto se debe a la reciente radicación de la documentación por parte del organizador, la cual se dio le viernes pasado ante el SUGA, plataforma en la cual cada promotor de eventos masivos debe certificar el cumplimiento de todas las normas para este tipo de acciones.

“Estamos haciendo todas las verificaciones de esa documentación para podernos pronunciar efectivamente el día de hoy y poder dar la información no solo a quien está desarrollando este evento, sino también, a la opinión pública de manera integral con las otras entidades”, apostilló el director.

Aunque el concierto de Green Day y el de música popular se llevaron a cabo con éxito, y contaron en su momento con los permisos, Escobar aclaró que cada evento debe realizar el trámite de manera independiente, sin importar que se realice en el mismo lugar que un concierto que contó previamente con la autorización del Distrito.

“Aquí es importante aclarar que cada concierto, cada evento, así sea en el mismo escenario, tiene condiciones logísticas y de montaje diferenciales que tenemos que revisar de manera exhaustiva yeso también depende de la información oportuna y completa que nos entreguen los organizadores”, sentenció el director.

Por lo pronto, quienes hayan comprado boletas para este y los próximos conciertos deberán estar atentos a los comunicados oficiales del promotor y de las entidades distritales involucradas.

