Fiesta de Reyes Magos en el barrio Egipto: cierres viales y desvíos en el centro histórico

Esta fotografía es de la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía, celebrada en el barrio Egipto, Bogotá. Foto: Getty Images

Como cada enero, el barrio Egipto, en el corazón de La Candelaria, se prepara para celebrar la tradicional fiesta de Reyes Magos y la Epifanía, una de las manifestaciones culturales y religiosas más antiguas y de mayor arraigo popular del centro de Bogotá. Este año se espera que asistan más de 40.000 personas a los actos de conmemoración y como es habitual, la fecha viene acompañada de cambios importantes en la movilidad del sector.

Si tiene que moverse por el centro-oriente de la ciudad durante este puente festivo, tome nota, pues los cierres viales, que arrancaron desde el viernes 9 de enero, se extenderán hasta la madrugada del martes 13 de enero de 2026.

¿Dónde estarán los cierres?

Durante esos cuatro días se cerrarán varias vías alrededor de la tradicional iglesia del barrio Egipto (carrera 4 Este con calle 10) y la avenida Circunvalar. Estos son los puntos clave:

Avenida Circunvalar , entre calles 11 y 10B: cierre total en ambos sentidos.

Carrera 3 Este , entre calles 7 y 11: cierre total.

Calle 7 , entre carreras 1 y 3 Este: cierre total.

Calle 9 , entre carreras 4 Este y 2 Este: cierre total.

Calle 9A , entre carreras 4 Este y 3 Este: cierre total.

Calle 10 , entre carreras 3 Este y 1 Este: cierre total.

Calle 10A , entre carreras 3 Este y 4 Este: cierre total.

Calle 10B, entre carreras 5A Este y 3 Este: cierre total

Tenga en cuenta que todos estos cierres estarán activos las 24 horas hasta las 4:00 a. m. del martes.

Desvíos recomendados

Para reducir contratiempos, la Secretaría de Movilidad autorizó algunos desvíos:

Avenida Circunvalar, sentido norte–sur: Tome la calle 10 hacia el occidente, continúe por la vía a Choachí hacia el sur, siga por la transversal 6 Este y la carrera 7 Este al sur, luego calle 6 al occidente y carrera 3 Este para retomar su ruta.

Avenida Circunvalar, sentido sur–norte: Desvíe por la calle 6D al oriente, continúe por la carrera 5 Este al sur, luego calle 6 al occidente y carrera 5 al norte.

Calle 7, sentido occidente–oriente, hacia la Circunvalar al norte:Deberá hacer retorno al occidente a la altura de la carrera 1 Este y tomar la carrera 5 al norte.

Recomendaciones clave

Si puede, evite transitar por los alrededores del barrio Egipto en vehículo particular.

Planee sus recorridos con anticipación y salga con más tiempo del habitual.

Siga las indicaciones de los agentes de tránsito y la señalización temporal.

Considere usar transporte público o desplazarse a pie o en bicicleta si su destino está dentro del centro histórico.

Este año más de 40.000 personas, a partir de las 11:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., podrán disfrutar de más de 30 artistas de talla local, distrital y nacional en dos tarimas, la principal que estará ubicada en la plazoleta de la Parroquia Nuestra Señora de Egipto y la segunda, en la antigua Plaza Rumichaca.

