Filarmónica de Bogotá dará concierto para ayudar a damnificados por el terremoto

La Filarmónica de Bogotá ofrecerá una jornada en la que la música se sumará a las ayudas para las familias afectadas por el terremoto. Foto: Idartes

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La música se suma a las iniciativas de solidaridad que se adelantan en Bogotá tras el terremoto del pasado 10 de agosto. Este sábado 15, la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) ofrecerá un concierto cuyo recaudo por boletería será destinado a apoyar a las personas damnificadas.

La presentación será a las 4:00 p. m. en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en el centro de Bogotá, y es organizada por la Alcaldía, a través de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y la Filarmónica.

La jornada tendrá, además, un segundo componente: el auditorio funcionará como punto de acopio para recibir ayudas en especie, por lo que quienes asistan podrán contribuir tanto con la compra de su entrada como llevando alguno de los elementos solicitados.

Los recursos obtenidos por la boletería serán destinados a la ayuda y atención de las comunidades damnificadas en Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y otros municipios afectados.

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¿Qué se puede donar?

Durante la jornada se recibirá agua potable embotellada, cobijas, colchonetas y sábanas.

También podrán llevarse alimentos no perecederos como arroz, aceite, pastas, granos y leche en polvo, además de artículos de higiene personal, entre ellos jabón, cepillos de dientes, papel higiénico, pañales y biberones.

A la lista se suman suministros de primeros auxilios como alcohol, guantes quirúrgicos o de látex, tapabocas y gasas estériles.

De esta manera, quienes quieran participar tendrán dos alternativas para aportar: comprar una entrada para el concierto o entregar ayudas en especie en el punto de acopio.

Música con un propósito solidario

En el escenario, la Orquesta Filarmónica de Bogotá estará bajo la dirección del venezolano Enluis Montes Olivar y tendrá como solista invitado al pianista bogotano Daniel Díaz Padilla.

El programa incluye obras de Carl Maria von Weber y Piotr Ilich Chaikovski, además del Concierto para piano No. 1 de Serguéi Rajmáninov, que será interpretado por Díaz Padilla como solista.

Montes Olivar es un director venezolano formado en El Sistema y graduado en Dirección Orquestal por el Conservatorio de Música Simón Bolívar. Actualmente se desempeña como director asociado de la Orquesta de Cámara Simón Bolívar, la Filarmónica Schwob y la Sinfónica de San Diego.

Por su parte, Díaz Padilla se formó en programas de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes y ha recibido reconocimientos en concursos internacionales de piano.

¿Cuándo y dónde será el concierto?

El Concierto de Solidaridad se realizará el sábado 15 de agosto de 2026, a las 4:00 p. m., en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ubicado en la carrera 4 #22-40.

Las entradas estarán disponibles a través de TuBoleta. El recaudo de la boletería será donado para apoyar la atención de las personas damnificadas por el terremoto, mientras el auditorio recibirá durante la jornada las ayudas en especie.

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