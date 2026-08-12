Fedemunicipios propone medidas financieras para apaliar emergencia por terremoto

Las medidas buscan atender la emergencia y financiar el mejoramiento, la reparación y la reconstrucción de infraestructura residencial, comercial e institucional. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

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140 edificios colapsados, 9.215 viviendas destruidas y 45.487 viviendas averiadas, es el balance más reciente en daños de infraestructura a raíz del terremoto del 10 de agosto. El reporte fue emitido desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado por el gobierno nacional.

Las afectaciones, se centran principalmente en las ciudades de Cali, Manizales, Pereira y Quibdó, pero también en otros 60 municipios de los cinco departamentos declarados en emergencia. Así lo indicó el alcalde de Soacha y presidente de Federación Colombiana de Municipios, Julián Sánchez, quien pidió este miércoles, no olvidar a estos territorios.

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Para ello, a través de un comunicado y en su cuenta de X, el mandatario local planteó al Gobierno Nacional seis medidas prioritarias con las que, según él, se garantizaría la liquidez inmediata y flexibilizaría las fuentes de financiación local, con el fin de acelerar la recuperación económica y social de los territorios afectados.

En primer lugar, planteó autorizar a los municipios afectados destinar, de manera excepcional, el 7 % de sus recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) asignados originalmente a deporte y cultura, para financiar el mejoramiento, la reparación y la reconstrucción de infraestructura residencial, comercial e institucional.

Dos, habilitar un mecanismo excepcional para que los municipios con recursos excedentes en los sectores de propósito general y educación, dentro del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), puedan desahorrar esos saldos. La liberación y giro, estaría en manos del Ministerio de Hacienda.

Tres. Qué los municipios aprueben directamente proyectos para atender la emergencia y reconstruir la infraestructura, incluso cuando estas iniciativas no estén incluidas en el capítulo independiente de regalías de sus planes de desarrollo.

Establecer un marco que permita a los alcaldes municipales exonerar, hasta por dos vigencias fiscales, del impuesto Predial Unificado y del impuesto de Industria y Comercio (ICA) a las personas y establecimientos que hayan sufrido pérdidas materiales.

Que las entidades territoriales que registren una reducción de sus ingresos corrientes de libre destinación como consecuencia del terremoto y superen por esa causa los límites de gasto, no sean objeto de las sanciones previstas por el incumplimiento de los límites establecidos en las leyes 617 de 2000 y 819 de 2003.

Finalmente, propuso habilitar, de manera excepcional, que las empresas obligadas a declarar renta destinen hasta el 50 % de su impuesto a proyectos de reconstrucción en los municipios afectados.

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La catástrofe por el terremoto cumple su tercer día y enluta al país con la muerte de 239 personas y 49.214 afectadas.

a atención de la emergencia ya empieza a recibir apoyo internacional. Estados Unidos movilizó equipos especializados de búsqueda y rescate urbano de Virginia y California. México enviará 19,5 toneladas de ayuda humanitaria a Pereira y El Salvador informó el envío de 51 toneladas en un primer avión.

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