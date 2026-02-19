Fiscalía descarta preacuerdo y formaliza acusación en caso Jaime Esteban Moreno

Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, de 20 años, fue asesinado la madrugada del 31 de octubre de 2025 tras recibir una brutal golpiza. Juan Carlos Suárez, de 27 años, es el único capturado hasta el momento por el caso. Otro sujeto que permanece prófugo y dos mujeres que fueron dejadas en libertad, son los otros implicados en el caso. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fiscalía General de la Nación presentó acusación formal contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro como presuntos responsables de la muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, ocurrida la noche del 31 de octubre de 2025 en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá.

En contexto: Caso Jaime Esteban Moreno y el ciclo de violencia que se repite en Halloween

Durante la diligencia, el ente acusador recordó que Moreno falleció horas después de ser atacado a la salida de un establecimiento comercial durante la noche de Halloween. La acusación se sustenta en registros de cámaras de seguridad, testimonios y otros elementos materiales probatorios que, de acuerdo con la Fiscalía, permiten señalar a ambos jóvenes como coautores del delito de homicidio doloso agravado.

Así las cosas, tras la acusación formal, la audiencia preparatoria, etapa previa al juicio oral, fue programada para el próximo 17 de marzo. Entre tanto, Suárez Ortiz y González Castro permanecen privados de la libertad en un establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso en la justicia ordinaria.

Reconstrucción de los hechos

De acuerdo con la investigación adelantada por la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, los hechos se iniciaron cuando Suárez Ortiz interceptó a la víctima a la salida del establecimiento. El estudiante, que se encontraba acompañado, optó por retirarse del lugar y buscar transporte hacia el occidente de la ciudad, sin responder a la agresión inicial.

Las imágenes de videovigilancia recopiladas por las autoridades muestran que los dos investigados siguieron a Moreno por varias cuadras hasta alcanzarlo en una esquina de la vía pública. Allí, según la Fiscalía, González Castro le propinó una patada por la espalda que lo derribó, y posteriormente Suárez Ortiz continuó la agresión mientras el joven permanecía en el suelo, en estado de indefensión.

Tras el ataque, ambos se alejaron del lugar. Moreno fue auxiliado y trasladado en estado crítico a un centro asistencial, donde falleció a causa de politraumatismos en el rostro, el cráneo y el tórax.

Argumentos de la acusación

Para la Fiscalía, el análisis del material probatorio evidencia que existió un acuerdo previo y voluntario entre los procesados para atacar a la víctima. En su acusación, el ente judicial sostiene que las agresiones se dirigieron principalmente a una zona vital del cuerpo, como la cabeza, lo que permite inferir la intención de causar la muerte.

Con base en estos elementos, los acusados enfrentan cargos por homicidio doloso agravado, con el agravante de haber puesto a la víctima en situación de indefensión.

Audiencia terminó sin preacuerdo

El proceso avanzará sin preacuerdo. Por un lado, los implicados buscaban que se les tipificara el delito de homicidio preterintencional para obtener una pena significativamente más baja. Sin embargo, pese a que los acusados aceptaron su responsabilidad, la fiscalía mantuvo imputación por homicidio agravado, hecho que, además, implicaría penas más altas.

La audiencia preparatoria será clave para definir la admisión de las pruebas que serán debatidas en el juicio oral, instancia en la que se determinará la responsabilidad penal de los acusados por la muerte del joven universitario.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.