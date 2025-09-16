Fiscalía imputó a joven padrastro por feminicidio y abuso de una niña de dos años

El agresor aprovechaba que la niña quedaba a su cuidado para cometer los vejámenes. Foto: Cristian Garavito

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Después de una larga investigación y análisis, la Fiscalía encontró las pruebas suficientes para imputar a un joven de 21 años por la muerte y abuso de una niña de dos años y 11 meses. Un crimen ocurrido en el sur de Bogotá y que comenzó como un supuesto accidente.

Le puede interesar: Violencia vicaria en Mosquera, Cundinamarca dejó una niña de 9 años asesinada

El caso lo conoció la Policía de Bogotá en septiembre de 2024, después de que el padrastro de la menor llevara a la niña al hospital de Kennedy, pidiendo atención inmediata. No obstante, ya era tarde y la niña había llegado sin signos vitales.

Debido a las lesiones que presentaba la menor, el caso fue trasladado a la Fiscalía. Las pruebas aportadas por una fiscal de la Unidad Especial de Niños, Niñas y Adolescentes Nacional (UENNA) permitieron determinar la presunta responsabilidad del padrastro.

El dictamen de Medicina Legal evidenció que la niña presentaba lesiones y signos de abuso sexual crónico, al igual que episodios previos de violencia física. Con estas pruebas, la Fiscalía imputó al investigado los delitos de feminicidio y acceso carnal violento, ambas conductas agravadas.

La investigación esclareció que el agresor habría aprovechado los momentos en que la niña era dejada a su cuidado, para agredirla física y sexualmente, conductas que habrían sido cometidas frente al hermano de la menor, un niño de 5 años.

A pesar de que el procesado no aceptó ninguno de los cargos, el juez, que valoró las pruebas presentadas, lo envió a una cárcel de la capital por la contundencia del material y la gravedad de los hechos.

Niña de 9 años fue asesinada en Cundinamarca

Mientras se espera justicia en este y otroa casos, hay conmoción en el barrio Recodo, municipio de Mosquera, Cundinamarca, por el asesinato de una niña de 9 años, al parecer, a manos de su padrastro.

Según testigos, la mamá de la menor y su pareja sentimental, sostuvieron una discusión, cuando el hombre de 33 años decidió atacar con arma cortupunzante a la menor.

Ante los gritos de auxilio, vecinos alertaron a las autoridades, quienes arribaron a la vivienda y fue entonces cuando el sujeto intentó suicidarse, pero alcanzó a ser trasladado a un centro médico de Facatativá, donde se recupera. Por su parte, la pequeña falleció ante la gravedad de al menos 40 heridas en su cuerpo. El caso ya está en manos de la Fiscalía, quien adelantará las investigaciones pertinentes para judicializar al aparente agresor.

Con una velatón, vecinos honraron la memoria de la pequeña. El presunto homicida intentó suicidarse.https://t.co/Ys0omGjCsc — El Espectador Bogotá (@BogotaEE) September 15, 2025

No cesa la violencia contra los niños y niñas

Alexandra Correa, defensora por los derechos de la niñez, trata de explicar el panorama: “es tan grave que, incluso, supera el asesinato de líderes sociales y excombatientes de las Farc. En promedio son alrededor de 18.000 casos de violencias contra menores al año. Y el de asesinatos, igual. Contamos, en promedio, 500 al año”. Su afirmación tiene sustento en las estadísticas: del primer semestre de 2025, en el que se reportaron 884 muertes por diversas circunstancias, 42 casos más que en 2024.

Dentro de este universo, la causa que mayor incremento reportó fue el homicidio que, según Medicina Legal, pasó de 260 casos en 2024 a 313 en 2025, un aumento de 20 %. De otro lado, se tiene que la mayoría de las víctimas fueron hombres (624 casos) y el grupo de edad más afectado fue el que está entre los 15 y los 17 años, con 523 víctimas.Al analizar por región, Bogotá y Cundinamarca encabezan los reportes: la capital con 54 muertes (19 homicidios) y el departamento, 47 (nueve homicidios).

Para completar, mientras Valle del Cauca y Antioquia registraron la mayor cantidad de homicidios, con 70 y 39, respectivamente; Bogotá tuvo el mayor número de suicidios, con 18 casos. En seis meses, en el país se reportaron 16.864 casos de lesiones no fatales contra niños, niñas y adolescentes (7,7 % menos que en 2024). De estos, el 48,9% corresponden a presuntos delitos sexuales; el 21,4%, a violencia intrafamiliar, y el 20,7 % a violencia interpersonal

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.