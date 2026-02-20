Fiscalía investiga crimen de Constanza Sánchez, referente trans hallada sin vida en Bogotá

De acuerdo con las autoridades el cuerpo fue hallado con aparentes signos de violencia. Autoridades investigan posible asesinato. Organizaciones de defensa de Derehos Humanos alertaron por el grave aumento de agresiones y homicidios a personas trans en Colombia en el arranque de 2026 y sentenciaron que el crimen de Constanza no es un hecho aislado. Foto: Archivo particular

El hallazgo del cuerpo de Constanza Sánchez, reconocida durante décadas como una figura clave en la defensa de los derechos de las personas trans en el centro de Bogotá, estremeció este martes al barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires.

La lideresa social, conocida como “la madre Constanza”, vivía allí desde hace años y desde ese espacio construyó una red de cuidado que la convirtió en un referente para generaciones de mujeres trans. Las autoridades confirmaron que el cuerpo presenta signos de violencia, sn embargo por ahora no hay una versión oficial que dé cuenta de lo sucedido y los hechos aun son materia de investigación judicial.

La noticia fue confirmada por colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos. Entre ellos, Caribe Afirmativo, una de las más visibles, pidió que el caso no sea tratado como un hecho aislado, en un contexto marcado por reiterados episodios de violencia contra la comunidad trans de la ciudad y el país. A estos llamados se sumó la Defensoría del Pueblo, que solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar una investigación urgente con enfoque diferencial de género e identidad. La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que estos hechos responden a una violencia “sistemática y culturalmente sostenida”.

Constanza no fue solo una activista: fue refugio y guía para varias generaciones. Durante años acompañó a jóvenes trans desplazadas o expulsadas de sus hogares, les brindó orientación legal, apoyo cotidiano y un lugar donde existir y desarrollar su personalidad sin miedo. Su muerte se suma ahora a diez asesinatos de personas trans registrados en Colombia en lo que va de 2026, según cifras oficiales del Ministerio del Interior que dan cuenta de un aumento de graves incidentes de violencia por prejuicio y discriminación por identidad de género.

A las reacciones se sumó la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, quien lamentó la muerte de Constanza y destacó su papel como referente histórico de la comunidad trans. Recordó procesos impulsados de manera conjunta que —dijo— honran su memoria y legado.

Por su parte, la defensora del Pueblo subrayó la urgencia de investigaciones diligentes y con enfoque diferencial. La concejala Heidy Sánchez sostuvo que el crimen interpela a la ciudad y exigió que no se normalice el odio ni la violencia contra la comunidad trans de la capital del país.

#Denuncia 🏳️‍⚧️ El 18 de febrero fue asesinada Madre Constanza en su casa en el barrio Santa Fe. Mujer #trans, referente de amor y cuidado, fue refugio para muchas mujeres trans expulsadas de sus hogares. Les dio familia, respeto y dignidad cuando la sociedad les dio la espalda.… pic.twitter.com/6bldZClGgR — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) February 20, 2026

A estas voces se sumó la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, quien exigió acciones urgentes para proteger a la población trans, esclarecer el crimen y garantizar justicia, y pidió al alcalde Carlos Fernando Galán medidas concretas de protección.

Desde el Gobierno nacional, el Ministerio del Interior expresó su solidaridad con la familia de Constanza y condenó los actos de violencia registrados en el barrio Santa Fe. En un comunicado,la cartera rechazó de manera categórica cualquier acto que atente contra la vida, la dignidad y la integridad de las personas trans y de los sectores LGBTIQ+, y reiteró su compromiso con la garantía de sus derechos y la construcción de entornos libres de discriminación.

Servicios de atención y acompañamiento

Más allá de la investigación penal, el crimen de Constanza vuelve a poner en el centro las condiciones de vida y protección de la población trans en Colombia. Una muestra de los esfuerzos institucionales es que, entre enero de 2024 y septiembre de 2025, la Secretaría Distrital de la Mujer atendió a 241 mujeres trans a través de sus distintos servicios. Solo en 2025, Casa de Todas brindó 586 atenciones a 84 mujeres trans, incluidas asesorías jurídicas, acompañamiento psicosocial y trabajo social. Avances significativos que tendrán que redoblarse ante la acometida violenta que sufre la comunidad en el país.

Si udted es víctima de violencia transfóbica o conoce alguna persona en riesgo por situaciones de discriminación, recuerde que puede acceder a orientación y acompañamiento gratuito a través de:

Línea Púrpura Distrital (01 8000 112 137)

WhatsApp 300 755 1846

Línea 195 opción 7 ,

Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres ,

Manzanas del Cuidado , Casa de Todas

Ruta Única de Atención a mujeres víctimas de violencias .

En casos de emergencia puede marcar directamente a la Línea 123.

