Fletero terminó muerto tras intentar robar a policía en Soacha

Uno de los ladrones murió y la pequeña resultó herida tras un cruce de disparos. Foto: Noticias Caracol

Un Policía junto a su hija vivieron minutos de terror por cuenta de dos delincuentes que les dispararon para robarlos. El hecho ocurrió en horas de la noche de este martes en el sector de San Carlos, comuna Chicó en Soacha, luego de que la víctima sacara 30 millones de pesos de un banco en un centro comercial.

Fue al momento de llegar al conjunto residencial donde estaban parqueando el vehículo, que los asaltantes salieron detrás de unas matas donde se estaban escondiendo, para intimidarlos con armas de fuego.

Las cámaras de seguridad evidenciaron como el intendente de la Policía sale tras ellos y acciona también su arma, hiriendo a uno de los fleteros que quedó tendido cerca a la entrada principal del conjunto, falleciendo horas después en un centro asistencial.

Por su parte, la hija del Policía resultó herida en su pie ante el intercambio de balas y en este momento se encuentra bajo atención en un Hospital. “Le iban a hacer el fleteo y de ahí me llamaron a otra portería. Pegué la carrera y no me di cuenta. Escuché ya estando al otro lado de los bloques los disparos, pero no pensé que hubiera sido acá adentro”, relató un testigo a Blu Radio.

Hasta altas horas de la noche, miembros del CTI de la Fiscalía estuvieron en el conjunto residencial recolectando las pruebas del caso, como la pistola que usaron los ladrones.

La grabación de las cámaras, será prueba fundamental para identificar al resto de autores, pues se presume que habría más cómplices.

