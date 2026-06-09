Fraude con firmas de fallecidos destapa presunta red de lavado en Bogotá y Cúcuta

Entre los bienes afectados hay viviendas, vehículos, sociedades, establecimientos de comercio y títulos valores. Foto: Dijin

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Una investigación de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) y la Fiscalía General de la Nación permitió la ocupación de 68 bienes avaluados en más de COP 13.700 millones, presuntamente vinculados con operaciones de lavado de activos, narcotráfico y financiación de estructuras criminales.

Las diligencias se realizaron entre el 27 y el 28 de mayo en Bogotá y Cúcuta, y de manera simultánea en Villa del Rosario (Norte de Santander) e Itagüí (Antioquia), como parte de las operaciones “Cadivi” y “Orión”, dirigidas a afectar las finanzas de organizaciones señaladas de mover recursos ilícitos y servir de soporte económico para actividades delictivas.

La mayor parte de los bienes intervenidos corresponde a la operación “Cadivi”, que dejó 63 propiedades afectadas por un valor cercano a los COP 9.500 millones.

Los activos figuraban a nombre de Delmer Ardila Reyes, capturado en 2016 por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. La investigación lo señala como el principal determinador de transacciones ilícitas por cerca de COP 10.000 millones entre 2009 y 2010 mediante el cambio de divisas a través de bonos Cadivi, mecanismo creado por el gobierno venezolano para la adquisición de moneda extranjera.

La modalidad consistía en realizar operaciones mediante datáfonos en Colombia y cobrar una comisión del 25 % por cada bono.

Uno de los hallazgos que llamó la atención de los investigadores fue que varias de las firmas analizadas por peritos en grafología corresponderían presuntamente a personas fallecidas.

De acuerdo con la investigación, los recursos eran mezclados posteriormente con actividades comerciales legales a través de la empresa Distrilibros Cúcuta Ltda., con el propósito de dar apariencia de legalidad a los dineros.

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Las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo recayeron sobre cuatro casas, dos apartamentos, un local comercial, una oficina, dos sociedades, tres establecimientos de comercio, siete vehículos —cinco carros y dos motocicletas— y 43 títulos valores.

Bienes vinculados a una red al servicio del ELN

De forma simultánea, investigadores de la DIJIN ejecutaron la operación “Orión” en Villa del Rosario e Itagüí, donde ocuparon cinco bienes valorados en $4.295 millones.

Según la Policía, los activos —una casa, un apartamento, dos vehículos y una motocicleta— pertenecían a narcotraficantes vinculados al Frente Criminal Luis Enrique León Guerra del ELN, estructura que delinque en Tibú (Norte de Santander), bajo el liderazgo de los alias “Juancho” y “Yinier”.

El director de Investigación Criminal e Interpol, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, explicó que la investigación judicial permitió establecer que esta red fue responsable, entre 2016 y 2018, del envío de 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, el cargamento estaba avaluado en US$12,5 millones. La droga era procesada en laboratorios ubicados en la región del Catatumbo, posteriormente transportada por vía terrestre hacia Venezuela para su exportación.

Los responsables de estas actividades ya fueron condenados y actualmente permanecen privados de la libertad.

Con estas acciones, las autoridades buscan afectar las estructuras económicas que permiten ocultar recursos provenientes de actividades ilícitas y que, según las investigaciones, sirven como fuente de financiación para organizaciones criminales.

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