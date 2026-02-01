Hurtaban computadores de vehículos estacionados en Barrios Unidos: cámaras los captaron

Cámaras captaron el 'modus operandi' de los delincuentes. Foto: Policía de Bogotá

Un intento de hurto fue frustrado en cuestión de segundos por la Policía en el barrio Polo Club, en la localidad de Barrios Unidos. Tres hombres fueron capturados en flagrancia cuando presuntamente acababan de sustraer un computador de un vehículo estacionado.

El hecho ocurrió durante un patrullaje de rutina en la localidad de Barrios Unidos. Los uniformados notaron una escena inusual: varias personas se movían alrededor de un carro detenido, con las luces estacionarias encendidas. Al acercarse, observaron a algunos de ellos agachados debajo del vehículo, una maniobra que despertó de inmediato las sospechas. El actuar de los delincuentes quedó registrado en cámaras de la zona.

La presencia policial provocó el intento de huida. Uno de los hombres salió corriendo, mientras otro abordó un vehículo cercano con la intención de escapar. No lo lograron. La rápida reacción de los uniformados permitió interceptarlos en el lugar y controlar la situación.

Durante el registro, a uno de los capturados se le halló un cortaalambres en uno de sus bolsillos. Además, dentro del vehículo los policías recuperaron un computador portátil que fue reconocido posteriormente por el propietario del carro, quien se presentó en el lugar tras el procedimiento.

Los tres hombres fueron dejados a disposición de la autoridad competente junto con los elementos incautados. Según informó la Policía, no sería la primera vez que estas personas son capturadas por el mismo delito y, al parecer, estarían vinculadas a hurtos a vehículos y autopartes en este sector de la ciudad.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier comportamiento sospechoso. En este caso, la atención de los uniformados y una reacción oportuna fueron clave para evitar que el hurto se consumara.

