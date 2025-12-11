Frustran intento de fuga en la cárcel del Buen Pastor, en Bogotá

El intento fue controlado sin que se registraran personas heridas ni afectaciones dentro del penal. Foto: Óscar Pérez

Una aparente riña entre las reclusas internas en el patio seis de la cárcel del Buen Pastor, en Bogotá, desencadenó un intento de amotinamiento, y posterior fuga, por parte de un grupo de privadas de la libertad.

Los hechos, según informó el INPEC, ocurrieron en la mañana de este 11 de diciembre e involucraron una reclusa que intentó trepar a una de las fachadas externas del penal, aprovechando el caos de la riña en el patio.

Sin embargo, mientras intentaba escapar haciendo la maniobra, la guardia del penal se percató de sus intensiones y desplegó un operativo para interceptarla y frustrar el intento de fuga.

De acuerdo con la información entregada por el INPEC, las guardias del centro de reclusión se percataron de la situación gracias al aviso del área de techos, cuyo personal, también adscrito al Cuerpo de Custodia y Vigilancia, logró ver a la reclusa y reaccionar a tiempo.

A pesar de haber sido un intento de fuga en altura, la máxima autoridad de las cárceles en el país confirmó que no se presentaron heridos, ni en la riña, ni en el intento de fuga de la reclusa y su posterior regreso a las celdas de la cárcel.

Asimismo, tras controlar la situación, el establecimiento activó los protocolos internos de seguridad para este tipo de situaciones, como el respectivo conteo de las 2.795 mujeres privadas de la libertad en la cárcel y la inspección de todas las áreas, con lo cual se comprobó que ninguna reclusa había escapado del recinto carcelario.

Aunado a lo interior, el INPEC confirmó que durante este proceso se presentó un intento de desorden por parte de algunas internas que se resistieron a la verificación. Sin embargo, la guardia logró restablecer el control sin mayores inconvenientes.

Finalmente, se iniciaron los procedimientos disciplinarios correspondientes, así como las investigaciones para establecer las responsabilidades tanto en la fuga, como en la riña.

