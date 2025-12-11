Financiación del Metro de Bogotá para 2026 está garantizada, anuncia alcalde Galán

El primer tren del metro de Bogotá lo armaron en el patio taller el 11 de septiembre de 2025. Foto: Cortesía Empresa Metro

Las obras del Metro de Bogotá podrán continuar sin ningún problema el próximo año. Al menos, desde el componente financiero. El alcalde Carlos Fernando Galán acaba de dar una buena noticia respecto a un flujo de recursos que esperaba la ciudad para asegurar el cierre financiero del proyecto para 2026.

El inquilino del Liévano confirmó que quedaron aprobados dos créditos del Banco Mundial y del BID por US 1.060 millones, recursos que, en sus palabras, “asegurarán la continuidad en 2026” del Metro de Bogotá y permitirán que la primera línea se acerque al 90 % de avance el próximo año.

Estos recursos complementarán otro préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que aprobó previamente un aporte de US 480 millones para el Metro de Bogotá y le dio un espaldarazo de solvencia internacional adicional al proyecto que refuerza las opciones de financiación externa.

El contexto financiero del proyecto de este año también incluyó acuerdos con la Nación respecto a las vigencias futuras del proyecto. En este sentido, a mediados de este año, el Gobierno aplazó desembolsos originalmente destinados para el Metro, y, a cambio, acordó con la Alcaldía el otorgamiento de vigencias futuras para proyectos de movilidad, como la adquisición de una nueva flota de buses eléctricos.

Esta maniobra permitió reprogramar los pagos sin frenar la ejecución, puesto que la ciudad recibirá los recursos de la Nación un poco más tarde. No obstante, la ciudad tiene la solvencia suficiente para financiar el proyecto más importante del país en el plazo más inmediato, gracias a los créditos internacionales y a los recursos que ya había apartado la ciudad en vigencias anteriores.

