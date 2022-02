Fue cancelado el proceso de caracterización indígena en el Parque Nacional

Los indígenas decidieron que no permitirán el proceso de caracterización de quienes se encuentran en este sector, dado que no se encuentran dispuestos a retornar a sus departamentos de procedencia. Foto: Óscar Pérez

Hace contados minutos se conoció que tras realizar un Puesto de Mando Unificado la conversación terminó en medio de enfrentamientos con los representantes de las 15 comunidades indígenas que se encuentran asentadas en el Parque Nacional.

De acuerdo con la información compartida por el Distrito, tras el diálogo inicial y luego de que los representantes socializaran lo abordado en las conversaciones, los indígenas decidieron que no permitirán el proceso de caracterización de quienes se encuentran en este sector, dado que no se encuentran dispuestos a retornar a sus departamentos de procedencia.

Hasta el momento se conoce que se está preparando una rueda de prensa en la que los representantes indígenas manifestarán porque tomaron esta decisión; sin embargo, dentro de los planteamientos se espera que mencionen el reclutamiento de menores en departamentos como Chocó y Risaralda.

El llamado que vienen haciendo reiterativamente desde los cabildos es a que desde el Gobierno Nacional se garanticen las condiciones mínimas para un retorno a sus territorios de manera segura.

Agresiones a funcionarios

Desde el Distrito se conoció también que en medio de la polémica que generó el cuarto intento de caracterización en el Parque Nacional se forzó la salida de los funcionarios que estaban dispuestos para dicha actividad.

En medio del forcejeo se agredió físicamente a uno de los integrantes del equipo de intervención de la Alcaldía Mayor de Bogotá. A pesar de los golpes la agresión no pasó a mayores. No obstante, desde los colectivos indígenas se afirmó que se actuó en defensa, dado que según ellos la agresión inició por parte de los funcionarios.

“Yo me fui a arrimar para buscar comida y ahí estaban varios gestores, como 20. Ahí mismo uno de ellos me tomó una foto (sin su autorización ni la de los cabildos) y por eso varias personas le reclamaron porque no se había llegado a un acuerdo aún. Al hacerlo (el gestor) casi me pega, uno de mis primos tuvo que intervenir y pedir que borrara la foto”, explica uno de los integrantes indígenas.

