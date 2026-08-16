Fuerte accidente en la av. Esperanza: carro chocó contra un semáforo

Accidente en la avenida Esperanza. Foto: Bomberos

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Un fuerte siniestro vial se reportó en la intersección de la av. Esperanza, la mañana de este domingo 16 de agosto. Aunque las autoridades no reportaron heridos graves, Bomberos hicieron presencia para atender la emergencia. Unidades de tránsito controlan el tráfico.

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A las 6:40 a. m., un vehículo chocó contra un poste semafórico en la intersección de la avenida Esperanza con carrera 82, en Fontibón, dejando afectado un carril de la vía. El siniestro fue atendido por el Grupo Guía y una unidad de Tránsito, mientras se adelantaban labores para regular el tráfico.

Más tarde, las autoridades informaron que continuaban las maniobras, de parte de un equipo de Bomberos Bogotá, para retirar el vehículo y limpiar una mancha de aceite sobre el pavimento, por lo que persistía la afectación de un carril y se recomendaba transitar con precaución.

Panorama vial

La seguridad vial en Bogotá volvió a encender las alarmas. Después de que 2025 marcara la primera reducción anual de muertes en las vías en cinco años, las cifras de 2026 muestran que esa tendencia favorable podría estar revirtiéndose. Entre enero y abril de este año, 230 personas murieron en siniestros viales, frente a 191 registradas durante el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento de 39 víctimas fatales, equivalente al 20 %.

Los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial muestran que el aumento vuelve a concentrarse en un mismo actor vial: los motociclistas. De las personas fallecidas durante el primer cuatrimestre del año, el 65 % eran usuarios de motocicleta, mientras que los peatones representaron el 20 % de las víctimas fatales. La tendencia preocupa porque confirma que el grupo más vulnerable continúa siendo el que más crece dentro de la estadística.

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