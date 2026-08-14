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Las imágenes que deja la movilización por los damnificados: más de 1.000 toneladas enviadas

La capital alza las manos por los departamentos enviando más de 1.000 toneladas de alimentos no perecederos, medicamentos y otros elementos como colchonetas, almohadas, cobijas y ropa.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
16 de agosto de 2026 - 12:06 a. m.
Miles de voluntarios se concentran en los puntos de acopio habilitados en inmediaciones de El Campín, donde organizan, clasifican y empacan las donaciones que han llegado de manera masiva. Entre cadenas humanas y jornadas de apoyo ciudadano, las ayudas son preparadas para su envío en los próximos días, mientras se define su destino de acuerdo con las necesidades de las zonas afectadas y el volumen de elementos recolectados.
Foto: Archivo

En respuesta a la emergencia, Bogotá ha enviado 1.174 toneladas de alimentos, elementos de aseo y kits de hábitat, además de apoyo técnico de 45 ingenieros y 18 funcionarios del Acueducto. La ayuda también incluye un hospital de campaña, 900 unidades de sangre y 10 vehículos para la recolección de escombros, entre otros recursos destinados a las zonas afectadas.

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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