Las imágenes que deja la movilización por los damnificados: más de 1.000 toneladas enviadas

En respuesta a la emergencia, Bogotá ha enviado 1.174 toneladas de alimentos, elementos de aseo y kits de hábitat, además de apoyo técnico de 45 ingenieros y 18 funcionarios del Acueducto. La ayuda también incluye un hospital de campaña, 900 unidades de sangre y 10 vehículos para la recolección de escombros, entre otros recursos destinados a las zonas afectadas.
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Por Redacción Bogotá
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