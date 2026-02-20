Fuerte choque en la calle 100 terminó con carro volcado: investigan exceso de velocidad

Accidente entre dos particulares dejó un carro volcado y dos heridos en la calle 100 con carrera 53, en la localidad de Suba. Foto: Policía de Tránsito de Bogotá

La movilidad en el noroccidente de Bogotá se vio afectada en la mañana de este viernes tras un accidente de tránsito ocurrido en la calle 100 con carrera 53, en la localidad de Suba. Un automóvil particular terminó volcado sobre la vía en sentido occidente–oriente, lo que generó congestión y desvíos mientras avanzaba la atención de la emergencia.

Según el reporte preliminar, en el siniestro estuvo involucrado un vehículo BMW blanco que habría colisionado con una camioneta antes de quedar volcado. Las causas del accidente aún no han sido establecidas; no obstante, las primeras hipótesis apuntan a una posible circulación a alta velocidad.

Ante la situación, las autoridades activaron el protocolo de atención con presencia de agentes de Tránsito, personal del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, grupo guía y una ambulancia para regular el tráfico y asistir a los afectados.

La Secretaría Distrital de Salud informó que dos personas resultaron lesionadas luego de que se activaran los airbags del vehículo; ambas fueron atendidas en el lugar y trasladadas a un centro asistencial para valoración. Las autoridades continúan verificando las circunstancias del accidente.

Seguridad vial: avances que no bajan las alertas

Aunque en 2025 Bogotá logró frenar el aumento de muertes por siniestros viales —con una reducción cercana al 2 % frente a 2024, equivalente a 12 vidas salvadas—, varios accidentes ocurridos en febrero de 2026 volvieron a encender las alertas sobre la seguridad en las vías.

Uno de los casos más graves se registró la noche del 11 de febrero en la Autopista Norte con calle 245, en el sector de Torca, localidad de Usaquén. Allí se presentó un choque múltiple que involucró cuatro vehículos: un bus de servicio público, dos camionetas y un automóvil particular. En el hecho murieron Edna Rodríguez, de 35 años, quien falleció en el lugar, y Rosario Rodríguez, de 72 años, quien fue trasladada a la Clínica La Sabana con politraumatismos y murió horas después. La hipótesis preliminar apunta a una posible falta de distancia de seguridad, aunque la investigación continúa.

Horas más tarde, en la mañana del 13 de febrero, otro siniestro con fatalidad se registró en la carrera 30 con calle 47, en el sector de Ciudad Universitaria, localidad de Teusaquillo. En ese punto colisionaron una volqueta de servicio público y una motocicleta particular. El motociclista, un hombre de aproximadamente 25 años, murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

Estos hechos se suman a emergencias como el volcamiento de un vehículo particular en la calle 100 con carrera 53, en Suba, que aunque no dejó víctimas fatales, volvió a generar congestión y preocupación por la velocidad en corredores urbanos de alto flujo.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, durante 2025 se implementaron más de 4.600 operativos de control de velocidad, se impusieron cerca de 18.000 comparendos por esta infracción y se instalaron más de 200 resaltos en corredores críticos. Además, diciembre de 2025 registró una reducción del 20 % en víctimas fatales frente al mismo mes del año anterior.

Pese a esos avances, las autoridades reconocen que ninguna muerte en las vías es aceptable y que los recientes siniestros evidencian la necesidad de mantener y reforzar las medidas de prevención, control y corresponsabilidad ciudadana.

