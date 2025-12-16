Fuertes lluvias en Bogotá dejan inundaciones, caída de árboles y problemas en la movilidad

Inundaciones en la carrera Séptima y la Av. Circunvalar. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante la tarde del martes 16 de diciembre se registró un volumen considerable de precipitaciones en ocho de las 20 localidades de Bogotá. Las lluvias se concentraron principalmente en la zona nororiental de la ciudad y generaron afectaciones en la vía pública y en la movilidad.

El primer reporte se conoció en el borde oriental de la ciudad, en la carrera Séptima y la avenida Circunvalar, entre las localidades de Chapinero y Usaquén. En este corredor, entre las calles 45 y 90, se presentaron inundaciones en la vía, razón por la cual las autoridades recomendaron conducir con precaución.

#BOGOTÁ | Se presentan inundaciones en algunos corredores viales debido a las fuertes lluvias como en la Avenida Séptima y en la Avenida Circunvalar.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/A3R1gueDaF — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 16, 2025

Las precipitaciones también provocaron la caída de tres árboles en distintos puntos de la ciudad. De acuerdo con el IDIGER, los eventos se registraron en la avenida Caracas con calle 57, en pleno corredor de TransMilenio; en la autopista Norte con calle 245, en el sector de Torca; y en la carrera 3 Este con calle 22.

🌧️ #AEstaHora Se registran 3 eventos por lluvias en Bogotá por temas de arbolado en:

📍 Av. Caracas con 55

📍 Autopista Norte con 245 (Torca)

📍 Cra. 3 Este con 22



✅Los puntos ya se atienden con @Ambientebogota @SectorMovilidad y @BomberosBogota

✅ Sin personas lesionadas. pic.twitter.com/zZSnblkbxx — IDIGER (@IDIGER) December 16, 2025

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atiende las emergencias con el objetivo de restablecer la movilidad en los sectores afectados. El caso más crítico se presentó en la avenida Caracas, donde la caída del árbol generó mayor congestión, teniendo en cuenta las obras del metro y otras afectaciones previas en el corredor.

#Actualizacion de lluvias en Bogotá. #AEstaHora llueve en las localidades de:

- Usaquén

- Suba

- Teusaquillo

- Chapinero

- Engativá

- Barrios Unidos

- Los Mártires

- Ciudad Bolívar



Sigue el minuto a minuto del tiempo en https://t.co/9pig2ZTOJk botón Sistema Alerta de Bogotá. pic.twitter.com/JZ1Aig9S3W — IDIGER (@IDIGER) December 16, 2025

Adicionalmente, las fuertes lluvias en el corredor de la calle 80, sobre la vía Bogotá–La Vega, ocasionaron inundaciones que ralentizaron el tránsito. Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los conductores utilizar vías alternas o mantener la paciencia mientras disminuye la intensidad de las lluvias en la zona.

[04:29 p.m.] #AEstaHora | ⚠️Continúa la afectación de un carril por caída y tronzado de árbol en la Autonorte con calle 243, sentido Norte - Sur.



⚠️ ¡Transita con precaución! ⚠️



⭕️Ruta Alterna:

✅Carrera 7



👩‍🚒Unidad de @BomberosBogota en el lugar. https://t.co/I1lzC9mVbI pic.twitter.com/81So3MsSNW — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 16, 2025

Continúe leyendo en la sección: ¿En qué van las obras del puente de Venecia?, IDU reveló nuevos avances.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.