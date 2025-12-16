Logo El Espectador
Fuertes lluvias en Bogotá dejan inundaciones, caída de árboles y problemas en la movilidad

Las lluvias en ocho de las 20 localidades de Bogotá han generado eventualidades, como inundaciones y caída de árboles.

Redacción Bogotá
16 de diciembre de 2025 - 09:43 p. m.
Inundaciones en la carrera Séptima y la Av. Circunvalar.
Foto: Redes sociales
Durante la tarde del martes 16 de diciembre se registró un volumen considerable de precipitaciones en ocho de las 20 localidades de Bogotá. Las lluvias se concentraron principalmente en la zona nororiental de la ciudad y generaron afectaciones en la vía pública y en la movilidad.

El primer reporte se conoció en el borde oriental de la ciudad, en la carrera Séptima y la avenida Circunvalar, entre las localidades de Chapinero y Usaquén. En este corredor, entre las calles 45 y 90, se presentaron inundaciones en la vía, razón por la cual las autoridades recomendaron conducir con precaución.

Las precipitaciones también provocaron la caída de tres árboles en distintos puntos de la ciudad. De acuerdo con el IDIGER, los eventos se registraron en la avenida Caracas con calle 57, en pleno corredor de TransMilenio; en la autopista Norte con calle 245, en el sector de Torca; y en la carrera 3 Este con calle 22.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atiende las emergencias con el objetivo de restablecer la movilidad en los sectores afectados. El caso más crítico se presentó en la avenida Caracas, donde la caída del árbol generó mayor congestión, teniendo en cuenta las obras del metro y otras afectaciones previas en el corredor.

Adicionalmente, las fuertes lluvias en el corredor de la calle 80, sobre la vía Bogotá–La Vega, ocasionaron inundaciones que ralentizaron el tránsito. Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los conductores utilizar vías alternas o mantener la paciencia mientras disminuye la intensidad de las lluvias en la zona.

