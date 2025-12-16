¿En qué van las obras del puente de Venecia?, IDU reveló nuevos avances

Así lucen actualmente las obras del puente de Venecia, correspondientes al tramo 1 de la troncal de la Av. 68. Foto: IDU

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las obras del puente de Venecia, que corresponden al tramo 1 de la nueva troncal de Transmilenio en la Av. 68, son uno de los puntos críticos de la infraestructura y movilidad en la ciudad. Tras dos años de haber comenzado, y un retraso importante —ya que debía finalizar este año— la nueva infraestructura parece estar tomando forma.

Durante la madrugada de este martes, el IDU anunció que se realizó el izaje de la última viga del nuevo puente de Venecia, que reemplazará la estructura anterior y dará un nuevo aire al transporte público del sur de la ciudad. Con esta maniobra se completó el montaje de las 15 vigas que conforman el puente, marcando un hito clave en el avance del proyecto.

Más información sobre Bogotá: No son fotomultas: ¿qué son los nuevos paneles que alertan el exceso de velocidad en Bogotá?.

Según explicó el director del IDU, Orlando Molano, con el izaje de estas vigas se dio inicio al armado de la estructura metálica necesaria para fundir las placas del nuevo puente. En este sentido, el funcionario informó que a la fecha ya se han ejecutado más de 600 metros cúbicos de fundida de placa, lo que permitirá acelerar el desarrollo de la obra.

Las labores de izaje se adelantaron desde el sábado 13 de diciembre, cuando se levantaron dos vigas rectas y una viga curva sobre la autopista Sur, específicamente en el eje 6, costado sur del puente.

Para estas maniobras se contó con la participación de más de 60 personas, entre soldadores, armadores, operadores de grúa, supervisores de izaje, aparejadores, controladores de tránsito y personal de supervisión técnica.

El proceso se realizó con el apoyo de dos grúas, cada una con capacidad de 270 toneladas, lo que permitió ejecutar las maniobras de manera controlada y segura durante la jornada nocturna.

¿Cuál es el avance de la obra?

Una vez finalizado el izaje de las vigas, continúan los trabajos de conformación del tablero del puente, proceso que inició la semana pasada con el vaciado de 160 metros cúbicos de concreto en el costado norte de la estructura.

Gracias a estos avances, el puente de Venecia alcanza actualmente un 71,68 % de ejecución, una cifra significativa si se tiene en cuenta que en enero de 2024 la obra registraba apenas un 12 % de avance.

Una vez finalizado el izaje de las vigas, continúan los trabajos de conformación del tablero del puente, proceso que comenzó la semana pasada con el vaciado de 160 metros cúbicos de concreto en el costado norte de la estructura.

Gracias a estos avances, el puente de Venecia alcanza actualmente un 71,68 % de ejecución, una cifra relevante si se tiene en cuenta que en enero de 2024 la obra registraba apenas un 12 % de avance.

En ese orden de ideas, el componente más neurálgico del tramo, es decir, el puente, podría estar listo a finales de 2026, mientras que todo el tramo 1 de la Av. 68 se entregaría a mediados 2027, junto al resto del nuevo corredor.

Continúe leyendo en la sección: ¿Por qué nos gusta tanto la pólvora? La dificultad de cambiar una tradición.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.