Fuertes lluvias provocan inundaciones y caos vial en varios puntos de Bogotá

La última semana de enero está siendo especialmente lluviosa en Bogotá. Desde el fin de semana hasta hoy, martes 27 de enero, la ciudad ha experimentado un incremento en las precipitaciones y, con ello, las dificultades en movilidad e infraestructura que suelen venir con el agua.

De acuerdo con el IDIGER, durante la tarde de este martes hay reporte de lluvias en prácticamente toda el área urbana de Bogotá. Sin embargo, en zonas como el sur de la ciudad, hacia la salida hacia Soacha, y en todo el borde oriental, se concentran las precipitaciones de mayor intensidad.

#AEstaHora Se presentan lluvias en varios puntos de Bogotá, con intensidad de baja a moderada.

⚠️Ante cualquier emergencia por lluvias, llama al 123.https://t.co/gD0yupUUGt pic.twitter.com/afkJOOxEOH — IDIGER (@IDIGER) January 27, 2026

Inundaciones y puntos críticos

Como suele ser habitual, debido al mal estado de las alcantarillas y al arrojo indebido de residuos en los desagües, las lluvias han producido inundaciones en varios puntos de la ciudad.

Las autoridades distritales reportan inundaciones en los siguientes sectores de la capital del país:

Av. Américas con Calle 36

Autopista Norte con Calle 82

Av. Américas con Carrera 43

Carrera 11 con Calle 85

Carrera 15 con Calle 85

Av. Circunvalar con Calle 85

Calle 48 Sur con Transversal 1 bis

Autopista Norte con Calle 200

Carrera 7 con Calle 235

Carrera 7 con Calle 170

Calle 80 con Carrera 24

Carrera 15 con Calle 100

Las autoridades recomiendan tomar vías alternas y, en caso de alguna emergencia, comunicarse inmediatamente con la línea 123 para recibir asistencia.

¿Cómo está el tráfico?

Según las aplicaciones de movilidad, hay tránsito lento y demoras de hasta 25 minutos respecto al flujo habitual en los siguientes corredores:

Av. Boyacá

Av. Suba

Av. Circunvalar

Autopista Norte

En este sentido, la recomendación es verificar la información oficial de los canales del Distrito y planear el itinerario de viaje con anticipación para evitar demoras e inconvenientes.

#GestionDelTrafico



⛈️[03:00 p.m.] #MovilidadAhora | Se presentan encharcamientos e inundaciones en:



Américas con Calle 36

Autonorte con Calle 82

Américas con Carrera 43

Carrera 11 con Calle 85

Carrera 15 con Calle 85

Circunvalar con Calle 85

Calle 48 Sur con Transversal 1 bis pic.twitter.com/NVB4jPSalo — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 27, 2026

Pronóstico de lluvias para Bogotá en los próximos días

Según los pronósticos meteorológicos disponibles, Bogotá seguirá con probabilidad de precipitaciones en los próximos días. El informe de tiempo extendido para la ciudad muestra que la presencia de nubes y lluvias ligeras a moderadas será constante durante varios días, con probabilidades de lluvia que se mantienen altas en la mayor parte de la semana. Las temperaturas oscilarán con máximas cercanas a 14 °C y mínimas alrededor de 7 °C, con lluvia persistente tanto en la tarde como en la noche.

Este panorama coincide con lo que indica el pronóstico extendido, es decir, lluvias frecuentes durante los próximos días, lo que aconseja a los ciudadanos mantener precauciones relacionadas con la movilidad y la posibilidad de inundaciones urbanas.

