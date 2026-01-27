Galán le pide a Petro apoyo para el San Juan de Dios, el Metro y el multicampus de Suba

Gustavo Petro y Carlos Fernando Galán Foto: Juan Diego Cano

Carlos Fernando Galán aprovechó un evento clave con el presidente Gustavo Petro para lanzar tres peticiones estratégicas al Gobierno nacional. El encuentro, en el que se anunciaron acuerdos para financiar la restauración del hospital San Juan de Dios, dejó en evidencia que, pese a las diferencias políticas, el Distrito y la Nación pueden avanzar en consensos. Sin embargo, el alcalde de Bogotá fue más allá y puso sobre la mesa otros frentes prioritarios para la ciudad.

El anuncio central del evento fue la concreción de tres acuerdos para la recuperación del hospital San Juan de Dios. Según explicó Galán, se firmará un convenio de cooperación para su recuperación y operación, se garantizará inversión nacional para su reactivación y se definieron técnicamente las áreas que se habilitarán en el complejo hospitalario. Con ello, Bogotá fortalecerá su infraestructura en salud y recuperará uno de sus principales patrimonios médicos.

Las peticiones de Galán

Pero el alcalde no se limitó a celebrar. Durante su intervención, le planteó al presidente Petro tres solicitudes concretas: apoyo financiero para la subred Centro Oriente, el desembolso de recursos para las fachadas de las estaciones del Metro de Bogotá y la definición de la financiación para el multicampus universitario de Suba.

En el caso de la subred Centro Oriente, Galán pidió respaldo de la Nación para enfrentar una crisis financiera que persiste tras la intervención de la Superintendencia de Salud. Aunque el Distrito ya puso en marcha un plan de saneamiento por COP 110.000 millones, el alcalde considera necesario un nuevo esfuerzo nacional para superar el déficit heredado.

Estaciones del Metro

Sobre el Metro de Bogotá, el mandatario distrital recordó que siguen pendientes los recursos para iniciar las obras de las fachadas de las estaciones. Aseguró que el Distrito ya efectuó los ajustes de diseño solicitados por el Ministerio de Transporte y que ahora solo falta la autorización para los giros.

Mutlicampus de Suba

Finalmente, en relación con el multicampus de Suba, Galán destacó el acuerdo alcanzado para instalar estructuras modulares temporales que permitan el inicio de clases mientras se construye la infraestructura definitiva. No obstante, advirtió que aún falta definir el esquema de financiación para hacer realidad esta solución educativa en el noroccidente de la ciudad.

Con estos tres temas abiertos, la atención se centra ahora en la respuesta de la Casa de Nariño y en la posibilidad de que, en plena antesala electoral, Gobierno y Distrito cierren nuevos acuerdos que impacten directamente a los habitantes de Bogotá.

