¿Funcionó la restricción de parrillero? Esto dicen las cifras y los motociclistas

El Decreto 199 de 2022, que se firmó en abril pasado, tiene vigencia hasta este jueves 30 de junio, por lo que se creería que desde el viernes 1 de julio se levantaría la restricción a parrillero hombre. A pesar de que así estaría proyectado, las intenciones del Distrito serían otras, pues se rumora que la medida se podría mantener hasta finales de año.

Pese a que la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Seguridad no han anunciado la extensión del decreto, se conoció que el argumento para llegar a hacerlo sería un “positivo balance” en términos de cifras de inseguridad. Las autoridades aseguran que los indicadores de criminalidad han tenido una importante reducción y, aparentemente, fue esa restricción, y otras, el motivo de ello.

Diferentes colectivos de motociclistas, quienes para abril pasado se tomaron las calles de la capital, pidiendo un espacio de conversación con Claudia López, con el fin de que ajustara ciertas medidas que había propuesto, insisten en que la medida no funciona. Agregan que, aparentemente, las cifras demostrarían que los delitos cometidos por pasajeros de motos son menores a los que dice el Distrito.

Si bien el decreto fue concertado con los sectores afectados, y se abrió la posibilidad para que tuviera excepciones, todo parece indicar que algunos motociclistas no quedaron satisfechos, se niegan a ser estigmatizados y es por eso que están a la expectativa de lo que pueda ocurrir mañana. “La medida por si sola es cuestionable, porque el delincuente, a pesar de la restricción, se sigue moviendo por la ciudad sin problema, al delincuente no le interesan las reglas”, dice un líder de los motociclistas.

En cifras, así le ha ido a la restricción

De acuerdo con un balance de la Secretaría de Seguridad, la medida de restricción de parrillero hombre, que actualmente aplica para los jueves, viernes y sábados, entre las 7:00 p.m. y las 4:00 a.m., impacta al 3 % del total de viajes que se hacen en motocicleta en la capital, por lo que es una afectación menor, pero para la ciudad “es un beneficio importante en materia de seguridad y convivencia”, explicó Aníbal Fernández, secretario de Seguridad.

“En términos generales tenemos una reducción en casi todos los delitos de alto impacto, pero en cuanto a los horarios en los que aplica esta medida (la restricción a parrillero hombre) y las otras medidas que tomó el Distrito, los delitos que tuvieron una importante reducción fueron: el hurto a comercio (15 %), hurto a personas (13 %), hurto a residencias (30 %), hurto a automotores (28 %), hurto a motocicletas (1 %) y lesiones personales (4 %)”, agregó Fernández.

Los indicadores demuestran que, específicamente, en cuanto al delito de hurto a personas, en los 50 días previos a la restricción, ocurrieron 2.691 casos, mientras que los primeros 50 días después de que se firmó el decreto, la cifra se redujo a 2.332.

Con estos logros, anunció la Secretaría de Seguridad, y con una previa reunión de socialización con el sector de motociclistas, se tomará una decisión que contribuya a la seguridad, y que no afecte a los conductores y usuarios de este medio de transporte.

“No solamente se trata del acompañante de moto, sino también de las prohibiciones en parques y plazas públicas, lo que nos ha permitido lograr estos avances”, aseguró el secretario, por lo que se cree que la otra medida que se mantendría sería la de la prohibición de aglomeraciones en parques desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

¿Qué dicen los motociclistas?

Para una parte del sector de los motociclistas, esta medida no tuvo un impacto real, debido a que la criminalidad cambia su forma de operar, o incluso evade las normas que imponga el distrito. Según José Manuel Garzón, director del colectivo de Motoclubes de Cundinamarca y Bogotá, las cifras no estarían siendo revisadas con minucia, lo que daría una falsa sensación de seguridad.

“Las únicas cifras que maneja el Gobierno, de manera puntual, son las del número de comparendos impuestos y de motocicletas inmovilizadas por no respetar la medida de restricción de parrillero en Bogotá. Cuando ellos hablan de que se redujo la comisión de delitos, de ese 100% de delitos que se cometen en la ciudad, solo un 5% es el que involucra a los motociclistas (casos como el fleteo, el sicariato, o el robo de celular, por ejemplo), el otro 95% son los otros tipos de delitos en donde no hay motos relacionadas”.

“Lo que hacen las autoridades es centrarse en ese 5 %, y toman la franja horaria de la restricción (7:00 p.m. a 4:00 a.m.) y ven que hay una reducción. Pero solamente se están fijando en esa parte mínima de quienes cometen los delitos. ¿El resto qué pasa? El motociclista es el que está asumiendo la responsabilidad, entonces nos tiene perjudicados”, señaló José Manuel Garzón, el director del colectivo de Motoclubes.

Otras de las afectaciones que dice sentir el gremio es la de la estigmatización, pues al “confirmarse que la medida sí está funcionando” se propagaría la idea de que el motociclista es el delincuente. “Nos afecta que no podamos movernos con cualquier persona los fines de semana”, agrega el líder.

Además, también se habla de que esta medida es un duro golpe al bolsillo, pues hay quienes trabajan en aplicaciones de transporte que tuvieron que reducir su jornada o simplemente abandonar este ingreso. “Los jueves, viernes o sábados, salen todo tipo de personas a pedir estos servicios, ahora nos toca ver si son mujeres o no, porque hombres, esos días y en horarios nocturnos no podemos llevar. Esto es un problema no solo para nosotros, sino también para los usuarios porque estas carreras, en ocasiones, valían la mitad de lo que vale un taxi, así que la gente nos prefería”, dijo un conductor.

“Lo que nos están vendiendo es una falsa sensación de seguridad. Queremos una revisión precisa de las cifras y si los motociclistas son los que tienen a la ciudad así como está, pues hay que hacer algo, pero si no es así, que nos digan la verdad”, concluyó José Manuel Garzón.

Hasta ahora las autoridades no se han reunido con los colectivos de motociclistas, por lo que se espera que para este 30 de junio, mismo día en el que vence la medida, se dé el espacio de socialización y se confirme si la medida seguirá en pie, o tendrá ajustes. Pero, el gremio de conductores espera que, por encima de todas las cosas, sus preguntas sean respondidas y se informe sobre ¿cuántos delitos en moto se cometían antes de la restricción y ahora cuántos se cometen?

